Ecco quando non verrà ritirata l'immondizia

A Santo Stefano gli operatori ecologici a Monza non lavorano. Sul sito Internet di Monza Pulita - dove si trovano tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata in città e gli orari di esposizione e di ritiro dei sacchi e dei bidoni - si ricorda che lunedì 26 dicembre i rifiuti non verranno raccolti.

L'invito, quindi, è quello di non esporli. Sul sito si ricorda che "per le sole raccolte con frequenza un giorno alla settimana (carta, vetro, secco, residuo) nelle zone dove queste cadono il 26 dicembre, il recupero verrà effettuato il giorno successivo, martedì 27 dicembre".

Inoltre fino al 31 gennaio sarà possibile ritirare la fornitura annuale per la raccolta differenziata presso Impresa Sangalli (accesso da via Carrà). Il centro di distribuzione rimarrà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 16. La distribuzione sarà sospesa nelle giornate del 24, 26 e 31 dicembre e 6 gennaio.