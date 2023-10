Nubrifagio, stazioni allagate e treni in ritardo: è caos per i viaggiatori

Una mattinata d'inferno per viaggiatori e pendolari quella di martedì 31 ottobre. Le forti piogge hanno infatti finito col compromettere la circolazione dei mezzi pubblici creando ritardi e parecchi disagi.

Lo scalo ferroviario di Porta Garibaldi a Milano si è completamente allagata a causa dell'esondazione del fiume Seveso, verso le 6. Nella stazione di piazza Freud un torrente di acqua marrone ha "travolto" il sottopasso che porta ai binari, totalmente inagibile. È allagato il tratto tra i binari 13 e 20. Sospesa la circolazione dei treni anche sulla linea gialla (M3) della metropolitana di Milano, tra Centrale e Maciachini per un problema agli impianti che i tecnici Atm in queste ore stanno cercando di riparare.

Numerose linee di superficie sono deviate o interrotte a causa del maltempo. La circolazione dei treni in Lombardia è fortemente rallentata. Diverse le linee a singhiozzo, come riportato in una nota diramata da Rfi, e tanti i disagi per i viaggiatori.

Grossi ritardi nella circolazione dei treni che a ruota hanno interessato Monza e tutte le altre stazioni ferroviarie brianzole. Che, come nel caso di quella di Meda, hanno dovuto fare i conti con gli allagamenti delle infrastrutture.