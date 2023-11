Perché la catena di supermercati (anche in Brianza) sta per cambiare insegna

Un’insegna nuova ma gli stessi supermercati. “Distinguersi nella grande distribuzione organizzata con un’unica insegna, sinonimo di vicinanza al consumatore, sia in termini di prossimità territoriale sia per la capacità di soddisfare le quotidiane esigenze di spesa”. Con questo obiettivo, come spiegano dalla catena della grande distribuzione, prende il via la conversione di tutti i punti vendita con insegne “U! Come tu mi vuoi” e “U2 Supermercato” nel marchio Unes, con il nuovo pay-off “Vicini di spesa”. Un unico brand, con una sola e rinnovata filosofia commerciale.

Il rebranding della catena comincia da dove, nel 1967, tutto è iniziato: dal primo negozio Unes aperto in via Val di Sole, a Milano. Ma piano piano a cambiare saranno tutte le insegne. Anche quelle in Brianza. In un ritorno alle origini, la ristrutturazione del negozio milanese rappresenta l’evoluzione di oltre cinquant’anni di esperienza nel mondo della GDO, che si traducono nella capacità dell’azienda di cogliere i principali trend di consumo e di trasformarli in una specifica promessa per i propri clienti: un’esperienza di spesa di qualità, accessibile, conveniente, ma anche emozionale e coinvolgente, grazie alla presenza di personale sempre disponibile e competente. Questi fattori generano lo sviluppo di una rinnovata strategia commerciale del marchio che comprende l’introduzione di un piano di volantini promozionali attrattivi e ricchi di offerte che confermano la capacità dell’azienda di porre sempre al primo posto le esigenze dei consumatori.

“Il know-how acquisito in questo settore e la capillarità territoriale ci permettono oggi di rivoluzionare la strategia di Unes e di proporci ai consumatori come i ‘Vicini di spesa’, punti vendita di prossimità in cui trovare prodotti freschissimi e di qualità, e un’offerta che aderisce alle moderne esigenze di consumo quotidiano. Con Unes, affiancata da il Viaggiator Goloso®, brand premium dell’azienda, puntiamo a fidelizzare i clienti già acquisiti e a proporci a nuovi target, sensibili al concetto di eccellenza ma anche di praticità e convenienza. Abbiamo avviato questo cambiamento partendo dal supermercato in cui è iniziata la nostra storia più di cinquant’anni fa e proseguiremo, entro la fine dell’anno, con il punto vendita di Rovagnasco (Segrate, MI), mentre, entro il 2024 contiamo di modificare l’insegna a tutta la rete” ha spiegato Gianluca Grassi, Head of Omnichannel Marketing.