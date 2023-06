La nuova metropolitana che a luglio arriverà in centro a Milano

Martedì 4 luglio i treni della M4 arriveranno in centro a Milano. Tra 10 giorni - come riportano i colleghi di MilanoToday - i primi treni della M4 correranno tra Linate e San Babila. Il fatto è stato annunciato nella giornata di giovedì 22 giugno dal primo cittadino di Milano, Beppe Sala, durante l’evento per i 100 anni di Philips Italia: "Il 4 luglio apriremo la prima metà della nuova metropolitana che da Linate va a San Babila in 14 minuti".

La linea M4 della metropolitana di Milano è stata inaugurata lo scorso 26 novembre 2022, con l'apertura delle prime sei stazioni: dall'aeroporto di Linate a piazzale Dateo, attraverso le fermate di Repetti, Forlanini, Argonne e Susa. Ora è in arrivo il collegamento diretto con il centro, che permetterà di raggiungere il Duomo direttamente dall'aeroporto.

Attualmente la quinta linea metropolitana è completamente chiusa per permettere i collaudi necessari all'apertura. "Su richiesta della commissione di sicurezza del ministero delle Infrastrutture, il periodo necessario per completare i test previsti dalle normative sulla sicurezza dei sistemi trasporto è stato prolungato di 15 giorni rispetto al programma iniziale", ha fatto sapere Atm annunciando lo stop lo scorso 10 giugno. "L'apertura è preceduta da una serie di verifiche di sicurezza che fa una commissione la quale risponde al ministero delle infrastrutture", aveva spiegato nei giorni scorsi anche il sindaco, Beppe Sala.

I prossimi prolungamenti

Ma la blu, la quinta linea metropolitana di Milano, non si fermerà lì. Nei prossimi mesi la linea continuerà fino al capolinea di San Cristoforo e includerà in totale 21 stazioni. Dopo la fermata di San Babila, seguirà la stazione di Sforza Policlinico, dove è previsto un interscambio con la linea M3. Entro il 2024, saranno inaugurate tutte le stazioni che coprono i 15 chilometri di estensione della linea. Queste stazioni includono Santa Sofia, Vetra, De Amicis, Sant'Ambrogio (dove si incrocia con la linea M3), Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e infine San Cristoforo.

La M4 è un metropolitana leggera ad automatismo integrale. Si tratta di un sistema tecnologico che conserva le caratteristiche della metropolitana classica, ma con standard tecnici prestazionali più elevati e meno dispendiosi. La guida è driverless - senza conducente, come accade già per la M5 - e la blu è dotata di un sistema di controllo intelligente del traffico che "garantisce ai passeggeri i più elevati standard di sicurezza", avevano spiegato da Atm. Le porte delle carrozze si aprono esclusivamente alla fermata dei treni in stazione "annullando il rischio di cadute o infortuni". La banchina di salita e discesa è completamente separata dai binari e dai vagoni in movimento, "garantendo l’incolumità delle persone"