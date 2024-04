Gli Angeli della Strada raddoppiano: apre un nuovo magazzino per aiutare chi è in difficoltà

Gli Angeli della Strada raddoppiano. L’associazione, che ha la sede a Varedo in via Bellini, adesso apre un secondo magazzino a Paderno Dugnano, alle porte della Brianza. La cerimonia di inaugurazione è fissata per sabato 13 aprile alle 17.30. Il taglio del nastro dei nuovi locali, che si trovano in via Baraggiole al civico 13, sarà l’occasione per festeggiare e al tempo stesso per conoscere un sodalizio che è diventato un importante punto di riferimento per tanti brianzoli (ma non solo) che vivono in mezzo alla strada o che stanno affrontando un momento di difficoltà. Un momento di festa al quale parteciperanno anche alcune autorità civili del territorio.

I 2 magazzini

“Chiunque è il benvenuto – annuncia la fondatrice Lucia Troilo – e come sempre la solidarietà qui è di casa. Chi vuole può anche contribuire donando cibo o vestiti con cui iniziare a riempire il nuovo magazzino”. Una solidarietà che è già iniziata con alcuni negozianti del Villaggio Ambrosiano, il quartiere dove Lucia è nata e cresciuta, e che hanno già donato del cibo per la cerimonia di inaugurazione. Un impegno, con il nuovo magazzino, che adesso si raddoppia. La sede di Varedo rimarrà aperta dal martedì al sabato la mattina dalle 9.30 alle 13.30; mentre quella di Paderno Dugnano dal martedì al sabato pomeriggio dalle 15 alle 18.

Chi è Lucia Troilo

Lucia Troilo è un esempio di coraggio, tenacia ma soprattuttio grande generosità. "Solo chi ha vissuto in mezzo a una strada sa quello che stanno passando i senzatetto - ripete ogni giorno -. Io so quello che provano, so che cosa significa rovistare nei rifiuti per mangiare, ricevere d'estate un thè fresco o un gelato, potersi cambiare i vestiti o farsi una doccia. Non è facile, soprattutto per una donna, non avere un tetto sulla testa. Io l'ho vissuto in prima persona. Una separazione difficile, i miei bambini affidati ai servizi sociali, e io per quattro anni a dormire sotto i ponti. Non è facile svegliarsi soli e in mezzo a una strada quando, fino al giorno prima, avevi un letto, una tavola imbandidata e un divano". Lucia non si è arresa. "In quegli anni il mio pensiero fisso sono stati i miei figli - prosegue -. La sera andavo a pulire le palestre e gli uffici e mettevo via i soldi. Poi sono riuscita a prendere una casa in affitto e a ricominciare". Ma a quel punto Lucia ha ricominciato pensando prima di tutto a chi in mezzo alla strada c'era ancora.

Chi sono gli Angeli della Strada

"Da qui l'idea di fondare una rete di aiuto - prosegue -. Quanto raccogliamo lo destiniamo alle persone in difficoltà. Portiamo cibo ai senzatetto, ma soprattutto ci sediamo al loro fianco ad ascoltare le loro parole, i loro bisogni quello che stanno attraversando". Perchè la rinascita è possibile. Anche per chi ha avuto problemi con la giustizia, per chi è rimasto senza lavoro o senza famiglia. "Ho messo insieme un team di ragazzi e uomini che eseguono traslochi e sgombrano cantine - priosegue -. Un modo per far capire che si ricominciare in modo onesto. A piccoli passi. E poi la domenica ad Assago, al grande mercatinio dell'usato, per vendere la merce che recuperiamo durante queste attività e i fondi raccolti, dopo aver pagato i lavoratori, vengono utilizzati per acquistare generi alimentari per chi ha bisogno, oppure pagare bollette o affitti di chi, quel mese, non è riuscito a saldare il debito".