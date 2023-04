Disagi finiti, nuova vita per i viaggiatori

Per viaggiatori e pendolari i disagi sono finalmente terminati.

Ieri, lunedì 3 aprile, è stata infatti riaperta la sala d’attesa della stazione di Meda sulla linea Seveso-Asso di Ferrovie Nord. Lo spazio, che era stato chiuso lo scorso 6 febbraio per l’avvio dei lavori di riqualificazione della stazione, si presenta ora completamente rinnovato nelle pareti, nella pavimentazione, nel controsoffitto e nell'illuminazione. Anche la facciata della stazione è stata ristrutturata e ridipinta secondo le nuove linee guida, approvate da Regione Lombardia nei mesi scorsi.

Infine sono stati inoltre sostituiti gli arredi esterni, ovvero le panchine, i cestini e le bacheche e la segnaletica presente. I lavori di riqualificazione proseguiranno per concludersi entro il mese di maggio.

Grande la soddisfazione di viaggiatori e pendolari, che attendevano di potersi spostare più comodamente, e della stessa azienda ferroviaria: “L’intervento di rifacimento della stazione è solo uno dei lavori previsti da Ferrovie Nord nel territorio del c omune di Meda - ha spiegato a proposito il presidente di Ferrovie Nord Fulvio Caradonna - Nei prossimi anni saranno infatti realizzati il raddoppio della tratta ferroviaria Seveso-Meda e il nuovo sottopasso tra via Seveso e via Cadorna. Lo scorso 30 marzo ho partecipato al consiglio comunale di Meda, insieme ai tecnici dell’azienda, proprio per illustrare queste opere. È stato un momento di dialogo e confronto molto importante e proficuo”.