Una galleria e il ponte a 4 corsie, come sarà la nuova tangenziale in Brianza

Una nuova tangenziale in Brianza: sarà pronta alla fine del prossimo anno, nel 2025, e collegherà Cesano Maderno e Seveso. Poco meno di 500 metri, con mezzo chilometro di tracciato tra i due comuni in direzione sud-ovest nord-est con l’attraversamento della ferrovia e del fiume Seveso creando un collegamento tra la ex SP 44 via nazionale dei Giovi con la ex SS 35 Milano-Meda.

Lavori già partiti

Gli interventi per la realizzazione della nuova tangenziale nord di Cesano Maderno sono iniziati a fine gennaio per creare un nuovo asse stradale in direzione nord est-sud ovest che arriva a Seveso, un sottopasso ciclopedonale in corrispondenza di via Liberazione a Cesano Maderno e la chiusura, a fine lavori, del passaggio a livello di via Como. Sarà pronta entro la fine del 2025, termine in cui è prevista la consegna definitiva dei lavori affidati all’impresa Quadrio Costruzioni s.p.a per un investimento (finanziato da Regione Lombardia) di 21.346.089,00 euro nell’ambito del Contratto di Programma con FERROVIENORD.

Il tracciato della nuova tangenziale

La lunghezza complessiva della nuova tangenziale è di 483 metri. L’asse stradale principale ha inizio nel territorio di Cesano Maderno da una nuova rotatoria che verrà realizzata in corrispondenza della confluenza tra via Nazionale dei Giovi (SP44bis), via Garibaldi e via Volta a Cesano Maderno. La tangenziale supera il torrente Seveso grazie alla costruzione di un nuovo ponte a scavalco e prosegue con un tratto in discesa, tra scatolari aperti della lunghezza di 70 metri, fino alla galleria artificiale, della lunghezza di 101,55 metri, larga 9 metri e alta 5 metri dalla sede stradale, che consente il superamento della linea ferroviaria FERROVIENORD Milano-Seveso-Asso. In uscita la strada prosegue tra scatolari aperti per 86 metri per procedere fino a raggiungere una nuova rotatoria da realizzare in corrispondenza di via Cadore e via Sabotino nel Comune di Seveso. A conclusione dei lavori verrà chiuso il passaggio a livello di via Como che permette ora l’attraversamento della linea ferroviaria Milano – Seveso – Asso.

Il nuovo ponte

Il ponte verrà costruito con travi a «T» prefabbricate di lunghezza 23 m e una soletta di completamento. Sarà dotato di barriere e parapetti di sicurezza. L’impalcato avrà la dimensione trasversale pari a circa 26 m suddivisa in 4 corsie stradali e due percorsi laterali per la mobilità pedonale e ciclo-pedonale rispettivamente di 1,5 m e 2,5 m. Sarà anche fatto un intervento di sistemazione delle sponde con massi «ciclopici» in corrispondenza delle spalle del ponte.

La galleria

La galleria artificiale di superamento della linea ferroviaria e della via della Liberazione (via Repubblica), sostiene parte della nuova viabilità. La galleria è lunga complessivamente circa 100 m, la larghezza interna è pari a 9 m mentre e l’altezza interna utile di 5 m consente il transito di tutti i tipi di mezzi. Nei tratti in cui lo scavo non potrà essere aperto in trincea per la presenza di strutture esistenti (fabbricati, viabilità locali, ferrovia) si prevede la realizzazione di paratie di pali. Circa n° 350 di diametro fino a 1 m e di lunghezza compresa tra 8 m e 26 m I due ingressi della galleria artificiale saranno costituiti da manufatti scatolari aperti (muri a «U») con uno sviluppo pari a circa 80 m.

Il sottopasso pedonale

Per favorire la mobilità dolce sul territorio è prevista inoltre la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale sotto l’attuale via Liberazione a Cesano Maderno: sarà lungo 12 metri, largo quattro metri e collocato a circa 50-60 metri dall’attuale passaggio a livello. Il sottopasso sarà dotato di rampe ciclopedonali con percorso rettilineo a est e con percorso a ferro di cavallo a ovest e sarà realizzato consentendo l’accessibilità per le persone con disabilità, nel rispetto della normativa vigente.

È stato inoltre previsto un intervento di riqualificazione, ricucitura e messa in sicurezza degli assi stradali collegati all’itinerario principale, per migliorare l’accessibilità delle aree comprese tra i corsi d’acqua e la linea ferroviaria. Saranno realizzate: una nuova complanare a nord dell’asse principale che consente il collegamento tra la rotatoria sulla SP44bis e la via Confalonieri; una nuova complanare a sud dell’asse principale che consente il collegamento tra la rotatoria sulla SP44bis e la zona residenziale lungo via Como e via Lecco; la viabilità di collegamento in direzione nord-sud tra via Confalonieri/via Mezzera e via Como.

Quando sarà pronta la nuova tangenziale

A fine gennaio sono stati consegnati gli spazi oggetto di intervento e la conclusione del cantiere è prevista entro la fine del 2025. L’intervento è finanziato completamente da Regione Lombardia con 21.346.089,00 euro nell’ambito del Contratto di Programma con FERROVIENORD. Sono state già eseguite le attività di bonifica da ordigni bellici e la risoluzione di un importante interferenza con un gasdotto gestito da SNAM. Attualmente sono in corso le attività preliminari alla cantierizzazione, i rilievi particolareggiati e gli incontri di coordinamento con i gestori dei sottoservizi interferenti.