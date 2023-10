Tradizioni in tavola

L’annuncio sulla pagina Facebook dell’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza. “ Di conseguenza sarà possibile prenotare la prestazione sanitaria in un tempo massimo di sei mesi dalla prescrizione, anziché di un anno - si legge sui social -. Lo stabilisce la DGR n. XII/957 del 18 settembre 2023 per agevolare il passaggio al nuovo Nomenclatore della specialistica ambulatoriale previsto dalla normativa vigente”. Una novità che, naturalmente, ha sollevato critiche e perplessità da parte degli utenti.

Novità nella sanità lombarda. Dal mese di ottobre 2023 la validità delle ricette prescritte per visite ed esami ambulatoriali è temporaneamente ridotta a sei mesi.

Ricette per esami e per visite: adesso non valgono più un anno