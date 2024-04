Il nuovo treno che si ferma anche in Brianza e arriva sul ponte delle meraviglie

Da inizio mese Trenord ha immesso nella sua flotta i nuovi treni Donizetti e Caravaggio che passano anche da Monza e dalla Brianza. In particolare i nuovi convogli "Caravaggio" hanno inaugurato il servizio sulla linea Milano - Ponte San Pietro via Carnate mentre i treni "Donizetti" hanno iniziato a circolare sul collegamento fra Milano e Tirano, aumentando le corse sui collegamenti locali in Valtellina.

Trenord ha celebrato questi ingressi con un video pubblicato sul proprio canale Youtube (visibile al link https://www.youtube.com/watch?v=J3pMjvuJzqQ&t=2s) in cui macchinisti e capitreno di Trenord commentano la linea Milano -Tirano, che passa da Carnate, le sue meraviglie dal punto di vista paesaggistico e architettonico, come il Ponte San Michele, ma anche l'ambiente di lavoro più efficiente e comodo sui nuovi e moderni convogli.

Trenord si rinnova

I convogli di ultima generazione hanno percorso per la prima volta anche lo scenografico Ponte San Michele, lo storico passaggio a strapiombo sull'Adda su cui passa la linea che collega Milano e Ponte San Pietro via Carnate. I due Caravaggio immessi su questa linea garantiscono 18 corse ogni giorno, cioè il 42% dell'offerta complessiva.

In tutta la Lombardia

Le nuove immissioni hanno riguardato anche altre linee. Un terzo Caravaggio si è aggiunto alle due immissioni sulla Milano - Mortara - Alessandria dello scorso 5 febbraio, mentre un secondo Caravaggio è tornato a circolare sulla linea Milano - Lodi - Cremona - Bozzolo dopo la sostituzione temporanea dovuta all'avvio del cantiere tra Mantova e Bozzolo. Il piano di rinnovo della flotta di Trenord avviato da Regione Lombardia porterà entro il 2025 214 nuovi treni in servizio su tutte le linee a fronte di un investimento da 1,7 miliardi di euro.