"Vaccinatevi, il covid sta tornando. Il nuovo vaccino non è un richiamo ed è sicuro"

Ad oggi al San Gerardo di Monza sono ricoverate circa una decina di persone con il covid e i casi di contagio sono in aumento. Tanto che il professor Paolo Bonfanti, responsabile del reparto di Malattie Infettive dell’Irccs San Gerardo, invita la popolazione (soprattutto la più fragile) a sottoporsi alla vaccinazione. “Quello che attualmente viene inoculato è un vaccino nuovo e sicuro - spiega -. Non è un richiamo ma è una vera e propria nuova vaccinazione”. Un invito proprio all’inizio della campagna vaccinale inaugurata in Lombardia pochi giorni fa. Una doppia campagna che prevede sia il vaccino contro l’influenza sia quello contro il covid.

“Le persone non devono avere paura a vaccinarsi – prosegue -. Il vaccino contro il covid è sicuro, solo pochissime persone hanno avuto effetti collaterali. È un vaccino sicuro come tutti gli altri vaccini e non ci deve essere neppure il timore di farlo insieme a quello antinfluenzale. È una falsa credenza quella che ritiene che fare due vaccini insieme sia pericoloso e che il nostro sistema immunitario non li reggerebbe. Nei bambini, per esempio, in una stessa seduta vengono inoculati anche 5 vaccini”.

Intanto anche a Monza e in Brianza i casi di covid sono in aumento. “Era prevedibile, avvicinandosi la stagione fredda - conclude lo specialista -. Ma la situazione oggi è diversa rispetto al passato. Oggi le persone più a rischio sono quelle fragili; gli anziani e i pazienti con patologie croniche. Nei giovani e nelle persone che non presentano fattori di rischio i sintomi sono pochi”.