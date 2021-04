Prefettura, prende servizio il nuovo viceprefetto Beaumont Bortone

In servizio a Monza da lunedì 12 aprile

Il dottor Beaumont Bortone è il nuovo viceprefetto di Monza. Ha preso servizio negli uffici di via Prina nella giornata di lunedì 12 aprile in sostituzione del viceprefetto Corrado Conforto Galli.

Carriera e incarichi

Classe 1965, il nuovo viceprefetto è nato negli Stati Uniti ma cresciuto in Puglia (Lecce), si è laureato presso l’Università di Parma e ha perfezionato i suoi studi presso l’Università LUISS di Roma. Entrato in servizio nel 1994, ha già lavorato presso le Prefetture di Cremona, Bergamo, Pavia e, da ultimo, Brescia. Ha svolto il ruolo di dirigente in tutti i settori di competenza dell’Ufficio Territoriale del Governo, compreso quello di Capo di Gabinetto delle già citate Prefetture di Cremona, Pavia e Brescia.

Il dott. Bortone è stato inoltre Commissario Straordinario in diversi comuni tra i quali anche quello di Soresina (CR). A Monza insieme alle funzioni tipicamente vicariali, sarà Dirigente dell’Area II «Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni elettorali e referendarie», nonché di Dirigente dell’Area V «Protezione civile e coordinamento del soccorso pubblico».

Al nuovo Vicario vanno gli auguri di buon lavoro da parte del Prefetto e di tutto il personale della Prefettura.