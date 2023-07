“Ecco com'è la strada dopo aver bevuto o assunto droga”, gli speciali occhiali provati in Brianza

Luci sfocate, movimenti non più coordinati, tempi di reazione più lenti. Sono solo alcuni degli effetti della guida sotto effetto di alcol o droghe. Nozioni teoriche che invece sabato sera qualcuno ha “testato” - in sicurezza - dal vivo. Grazie al Tappeto Alcolemico e agli speciali occhiali in dotazione alla polizia stradale che simulano la guida in stato d'ebbrezza o la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti toccando quindi con mano quella che è la visione della strada quando ci si mette al volante in condizioni di alterazione.

L’iniziativa ha preso forma sabato 1 luglio nel centro storico della città di Vimercate che in occasione della Notte di Sport si è trasformata in una vera e propria palestra a cielo aperto. Tra campi di Basket, di Beach Volley, di Calcetto, di Tennis, di Bocce, parete per arrampicata e tanto altro ha trovato posto per il secondo anno anche lo stand della Polizia di Stato allestito dal personale della Sezione Polizia Stradale di Monza e B.za – Sottosezione di Arcore, con lo scopo di unire "Sport e Salute" sensibilizzando il più possibile la cittadinanza ed in particolare i giovani.

Anche i campioni della polizia in campo

Per quanto riguarda il tema “Sport” sono scesi in campo due campioni delle Fiamme Oro Motociclismo quali Simone Corsi per le due ruote su pista e Cervellin Michele per il motocross. Invece, per quanto riguarda il tema “Salute”, la Polizia Stradale ha cercato di accendere i riflettori su quello che è l'abuso e la successiva guida di veicoli sotto l'effetto di sostanza alcooliche e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il tema ha attirato molte persone che, interessate all’argomento, si sono avvicinate allo stand della Polizia Stradale; moltissima la curiosità da parte dei giovani presenti che, avvicinandosi agli operatori in divis. Oltre le domande hanno manifestato la loro curiosità ed il loro interesse anche con i fatti: essi hanno potuto percorrere il "Tappeto Alcolemia" indossando gli appositi occhiali che simulano la Guida in stato d'ebbrezza e hanno potuto effettuare le prove con l'etilometro in dotazione, rendendosi effettivamente conto del loro tasso alcolemico dopo aver ingerito dell’alcool con il conseguente stupore nel leggere il proprio tasso alcolemico.

“Le illustrazioni degli operatori e le relative spiegazioni in merito all’argomento hanno attirato notevole attenzione da parte dei presenti. Il clima sereno e gioviale, corredato da battute e divertimento, ha permesso di veicolare il messaggio voluto in modo più efficace” spiegano dalla questura di Monza, facendo un resoconto dell’attività. E’ stata una "Notte" di soddisfazione anche per gli operatori di Polizia Stradale: nessuna emergenza ma prevenzione. Il migliore strumento per evitare incidenti e stragi sulle strade.