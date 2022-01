"Un simbolo di identità, orgoglio, emozioni": Tortu rende omaggio alla bandiera

Oggi, 7 gennaio, è la giornata in cui si celebra il 225esimo anniversario della nascita del Tricolore.

Anche l'oro olimpico brianzolo Filippo Tortu ha voluto rendere omaggio alla bandiera. Un post sul suo profilo Facebook con il campione avvolto nel Tricolore al termine della gara che lo ha fatto salire sul gradino più alto del podio.

Poi un post carico di orgoglio. "Più che una bandiera. Un simbolo di identità, orgoglio, emozioni - scrive Tortu sulla sua pagina Facebook -. Il tricolore rappresenta unione, coesione. Significa portare con me in ogni istante di ogni gara tutto il popolo italiano. 225 anni di storia e la voglia di correre ancora, sempre più veloce. Sempre più forte".

Non è stato un inizio dell'anno semplice per il campione di Carate Brianza. Durante le feste era risultato nuovamente positivo al covid. Poi il 5 gennaio finalmente l'annuncio che il virus era sparito. Per il campione azzurro era arrivato il momento di ritornare alla vita normale, ma soprattutto sulla sua amata pista di atletica.