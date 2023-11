Ecco l'ospedale brianzolo dove gli interventi alla bocca e alla gola sono in "alta definizione"

I medici entrano in sala operatoria, accendono il monitor (in 4K) e poi indossano gli occhiali per la visione 3D. E' questo lo scenario che contraddistingue l'uso dell'esoscopio, la nuova tecnologia che, dopo un periodo di sperimentazione, è diventata definitivamente parte della pratica clinica quotidiana anche nel reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Vimercate.

Installato in una decina di altri centri ospedalieri italiani, ma quasi esclusivamente in ambito neurochirurgico, l'uso dell'esoscopio consente ai medici di operare muniti di speciali visori 3D (che sostituiscono l'uso del microscopio) potenziando la precisione e il comfort negli interventi chirurgici. Fulcro del sistema è infatti una telecamera ad altissima definizione che in tempo reale trasmette su uno schermo di grandi dimensioni (4K) il sito dove i medici devono intervenire.

"Il sistema acquisito da Asst Brianza consente non solo di riprodurre un’immagine ingrandita e aumentata nella definizione del campo chirurgico - sottolineano a proposito dal nosocomio vimercatese - Ma anche a tutta l’équipe impegnata in sala operatoria di condividere le diverse fasi dell’intervento. Soprattutto, il sistema permette una procedura interventistica più precisa e mirata e assolutamente mininvasiva".

Anche per quel che riguarda gli ambiti dell'interventistica otorinolaringoiatrica, dunque, l'ospedale brianzolo può vantare un sistema d'eccellenza.