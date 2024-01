La conduttrice televisiva Paola Perego in ospedale per un tumore. A comunicarlo è stata la stessa Perego, nata a Monza e cresciuta a Brugherio, con un post su Instagram. "Ringrazio il professor Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia. È importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita", ha scritto la conduttrice di Citofonare Rai2. La foto postata da Paola Perego mostra solo un letto d'ospedale, non si vede lei in prima persona.

La nefrectomia è un intervento chirurgico che consiste nell'asportazione (parziale o completa) di uno o di entrambi i reni. Decine i messaggi di sostegno da parte di altri volti noti della tv, da Antonella Clerici, ad Alberto Matano, da Mara Venier a Simona Ventura (insieme alla quale ha partecipato all'ultima edizione di Ballando con le stelle).