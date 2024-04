Paola, la mamma brianzola che con una puntata di 2 euro ha vinto una casa

Il sogno di Paola è diventato realtà: riuscire ad avere (senza mutuo) una casa tutta sua e per la sua adorata famiglia. Il sogno è diventato realtà a Villasanta dove lo scorso 20 febbraio - ma la notizia è stata diffusa solo oggi da Sisal - una mamma brianzola ha vinto 500mila euro nel concorso VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile.

Paola (il nome è di fantasia) ha giocato e vinto presso il punto vendita Sisal Sisinni Sergio all’interno del centro commerciale Il Gigante un premio da 500mila euro: 200mila subito corrisposti in denaro e che potrà usare come vuole, gli altri 300mila per l’acquisto di uno o più immobili in Italia. Paola ha azzeccato la combinazione vincente 6, 7, 11, 14, 35 che corrisponde a numeri legati ai suoi familiari.

La donna – che lavora come impiegata, è sposata e ha 2 bambini – da sempre coltiva il sogno di avere una casa per la vita, quella dove far crescere i suoi figli, dedicarsi alla cucina e nel tempo libero al relax insieme al marito nel giardino di casa, osservando i figli crescere e diventare grandi. Un sogno che Paola da 2 anni cerca di realizzare giocando una volta alla settimana una schedina del VinciCasa. Alla fine la sua perseveranza è stata premiata. Ed è proprio affidandosi alla fortuna che Paola gioca da due anni - solo una volta alla settimana - a VinciCasa, speranzosa di riuscire nel suo intento.

“Il giorno della giocata vincente ero in coda alla tabaccheria del centro commerciale – racconta - Ero in dubbio se aspettare o meno ma poi l’istinto mi ha portato a non rinunciare al mio sogno. E oggi sono soddisfatta di non essermi arresa, perché la tenacia è davvero la virtù dei forti”. Alla scoperta della vincita, la mattina successiva verificando l’esito dell’estrazione sia sul sito Sisal che tramite la App, la giovane donna insieme al marito hanno raccontato la bella notizia ai genitori. “Non vedevo l’ora di dirlo anche ai bambini annunciando loro che avrebbero avuto ciascuno la propria cameretta – aggiunge -. Insieme alla casa con i soldi della vincita comprerò anche dei mobili nuovi e una bella borsa. La sceglierò insieme a mio marito che ogni anno me ne compra una e conosce i miei gusti, forse anche meglio di me”. La vincitrice avrà 2 anni di tempo per trovare la villetta che ha sempre desiderato, con 3 stanze da letto, una grande cucina e un giardinetto per vedere giocare i figli.