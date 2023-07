Parcheggi (e prezzi), a Monza cambia tutto: la rivoluzione delle strisce blu in città

A Monza arriva la rivoluzione dei parcheggi. Stalli tutti a pagamento in centro con nuove regole per la sosta che progressivamente, a partire dall'1 agosto 2023, saranno estese a tutta la città che verrà suddivisa in 8 zone con tariffe differenti. La giunta comunale infatti ha approvato la delibera che introduce alcune importanti novità in tema di sosta regolamentata su strada.

La mappa con le 8 zone di Monza

In particolare sono state definite le aree urbane che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale le quali - sommate a quelle dove sussistono esigenze o particolari condizioni di traffico - richiedono una modifica alla sosta dei veicoli su strada. Le Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU) di Monza sono: Centro; Stazione; S.Carlo - S.Gottardo; S. Biagio; Villa Reale; S. Gerardo-Borgo Bergamo; Polo Sportivo; Ospedale - Parco.

Qui, nel giro di due anni, verranno attivate misure di regolamentazione della sosta "a tutela dei residenti anche finalizzate a disincentivare per quanto possibile l’utilizzo dell’auto, analogamente a quanto già accade da tempo nelle principali città capoluogo", spiegano dal municipio. Le tariffe saranno diversificate a seconda della zona che viene scelta per lasciare l’auto in sosta.

“Come altri grandi città Monza compie la scelta di proteggere le aree centrali dalla congestione del traffico – spiega il sindaco Paolo Pilotto – Ne beneficeranno la vivibilità complessiva della città, che potrà contare su una maggiore disponibilità di rotazione nella sosta, soprattutto riservata ai residenti. Intanto stiamo già ragionando su abbonamenti e convenzioni nei parcheggi strategici in ingresso alla città”.

Le tariffe per i parcheggi

"Le modifiche, pertanto, riguardano da un lato la tariffazione della sosta per non addensare traffico nelle aree già congestionate dall’altro l’incentivo a preferire parcheggi in struttura a tariffe agevolate nelle aree disponibili, dove poter usufruire di abbonamenti a costi calmierati" specificano dal municipio con una nota. “Investiremo i proventi derivanti dalla sosta a pagamento nelle politiche di mobilità dolce e di trasporto pubblico per offrire alternative sempre più valide ed efficaci”, aggiunge il Vicesindaco e Assessore al Bilancio Egidio Longoni.

Si cambia a partire dal centro

La prima zona ZPRU che sarà interessata dalle novità è la zona Centro, dove la sosta sarà disciplinata da sole strisce blu a pagamento. La tariffa oraria resta confermata come da anni come segue: Dalle 8.00 alle 20.00: 1,50 euro all’ora per le prime tre ore e 2,50 euro all’ora nelle ore successive. Dalle 20.00 alle 24.00: è istituita una tariffa unica pari a 2,50 per le quattro ore. Il pagamento si applica 7 giorni su 7 e sarà possibile tramite i nuovi parchimetri che saranno installati nelle prossime settimane, o tramite le app di MonzaMobilità, di Easypark e Telepass. Nella zona centro resta invariata la possibilità di abbonamenti annuali per i residenti o i domiciliati sprovvisti di box e di posto auto privato al costo di 150 euro.

Un’ora gratis per i monzesi

Sempre dal 1° agosto, per i residenti sul territorio comunale viene raddoppiato il tempo di sosta gratuito giornaliero che passa da 29 a 59 minuti: per usufruire della gratuità è necessario utilizzare la APP di Monza Mobilità, che attinge direttamente al data base dell’anagrafe comunale. Restano confermate tutte le esenzioni già attive: non pagano la sosta a pagamento le persone disabili, i veicoli a trazione elettrica e i possessori di abbonamenti.

La rivoluzione poi arriverà in tutta la città

Progressivamente saranno introdotte modifiche della sosta anche nelle restanti 7 zone ZPRU, dove saranno individuate aree a pagamento e a sosta libera. In alcune zone potranno essere istituite le strisce gialle a maggior tutela dei residenti, valide in alcune particolari giornate. Il costo orario della sosta sarà fissato a 1 euro all’ora nelle aree di nuova istituzione. I residenti avranno diritto a un pass annuale al costo di 25 euro per sostare nella propria zona di residenza, da richiedere a MonzaMobilità. Il pass è riferito a una sola targa per ciascun Codice Fiscale. Anche in queste zone i primi 59 minuti di sosta saranno gratuiti per i monzesi.

“Questa operazione è uno dei primi tasselli che comporrà il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – chiarisce l’Assessore alla Mobilità Giada Turato - per ciascuna delle Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica applicheremo misure di mobility mangament idonee per contemperare le esigenze di spostamento di tutti”.