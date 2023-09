Allo stadio in auto: quando gioca il Monza 1.125 parcheggi a 5 euro (e meno strade chiuse)

Per chi andrà all'U-Power Stadium in auto il parcheggio costerà di meno rispetto alla passata stagione. Da domenica 17 settembre – quando alle 15 i ragazzi di mister Palladino affronteranno il Lecce – i 1.125 parcheggi azzurri nella ex zona Fiera costeranno 5 euro (rispetto ai 7 euro del passato). Ma non solo: durante le partite casalinghe dell’AC Monza resterà aperta al traffico veicolare almeno una carreggiata sia in viale Sicilia che in viale Stucchi. Sono queste le principali novità previste dal piano di accessibilità e parcheggi, approvato nella giovedì 14 settembre dalla giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto, che regolerà la viabilità cittadina in occasione delle partite casalinghe di Serie A del Monza nella stagione appena iniziata.

I parcheggi: le novità

Durante la scorsa stagione calcistica i parcheggi a disposizione dei tifosi erano 1.991, di cui 620 per gli ospiti. Quest’anno, con i nuovi stalli del parcheggio Azzurro, si arriva a 2.376, di cui 1.866 per i tifosi di casa e 510 per gli ospiti. Le tariffe, tranne che nel caso del parcheggio Azzurro, restano invariate: i tifosi di casa che opteranno per il parcheggio Verde pagheranno 10 euro, mentre la sosta delle auto nell’Arancione costerà 10 euro e 30 euro quella dei pullman. Non verranno più allestiti invece i 70 posti auto del parcheggio Nero in viale Sicilia, così da agevolare il flusso pedonale e l’accesso ai parcheggi riservati all’AC Monza (il Rosso e il Viola). “I tifosi – afferma il vicesindaco e assessore al Bilancio Egidio Longoni - avranno a disposizione un parcheggio Azzurro più spazioso, più economico e con possibilità di accesso sia da viale Stucchi che da viale Sicilia. Un passo avanti sotto ogni punto di vista”.

Come cambia la viabilità

Il piano approvato dalla giunta prevede la chiusura della carreggiata nord di viale Sicilia, a cui potranno accedere solo i pedoni e le auto con un pass per la sosta al parcheggio Rosso o al parcheggio Viola, i veicoli delle forze dell’ordine e i taxi. Solo in caso di disposizioni della questura si procederà alla chiusura totale di viale Sicilia e lo stesso vale per la carreggiata ovest di viale Stucchi nel tratto compreso tra viale Libertà e viale Sicilia. In caso di chiusura del tratto, sarà comunque garantita la circolazione in entrambi i sensi di marcia grazie a dei temporanei salti di carreggiata. “Il nuovo piano - osserva l’assessore alla Viabilità Giada Turato - è stato pensato per alleggerire fenomeni di congestione del traffico e garantire il regolare transito anche negli orari più critici anche ai residenti, alleviando il più possibile il carico che grava su due arterie così vitali per la città come viale Sicilia e viale Stucchi”.