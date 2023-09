Nel centro di Monza un parcheggio green con cedri e aiuole alberate

Partiranno lunedì 25 settembre i lavori in piazza Carducci. La centralissima piazza monzese verrà sottoposta a un importante intervento di riqualificazione sia del parcheggio sia delle aiuole alberate. Un cantiere – che dovrebbe terminare a metà novembre – autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese. Perché quella piazza, tanto cara ai monzesi, è l’opera dell’architetto Augusto Brusconi.

Il progetto prevede la realizzazione di opere a verde che, oltre a garantire la conservazione dei cedri esistenti, consentirà di ampliare lo spazio verde drenante adibito ad aiuola e a dare maggiore respiro all’apparato radicale dei cedri stessi. Verranno, infatti, spostati e riallocati i cordoli in granito esistenti e nelle nuove aiuole verrà seminato un tappeto erboso perenne e tappezzante, caratterizzato da piccole fioriture a partire dal periodo primaverile.

I lavori, che termineranno a metà novembre, prevedono il completo rifacimento della pavimentazione nell’area a parcheggio e la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale, che garantirà la dotazione di 44 posti auto interni, 2 posti auto con ricarica elettrica esterni, posti moto e rastrelliere per le biciclette. I lavori, per un importo complessivo di quasi 70.000 euro, sono realizzati da un operatore privato, in attuazione di una convenzione sottoscritta con il comune di Monza. "Continua l'impegno per il ripristino del decoro urbano in tutti i quartieri, Centro compreso, decisamente compromesso negli ultimi anni. Questi lavori concordati con l'operatore ci permetterà di dare un volto più ordinato alla piazza Carducci, il volto che questa città merita", ha commentato Marco Lamperti, assessore ai Lavori pubblici.

Durante l’intervento, in relazione alla conformazione dell’area di cantiere, resta consentito il transito dei mezzi del trasporto pubblico, mentre per chi volesse sostare a ridosso dell’area è disponibile il parcheggio di piazza Trento e Trieste, che applica le medesime tariffe in vigore in piazza Carducci.