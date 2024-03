Il parcheggio abusivo che continua a bloccare il traffico a Monza

La maleducazione blocca il traffico in città creando serpentoni di auto, e obbligando gli autisti dei pullman ad effettuare varie manovre per cercare di rimettersi in carreggiata. Con le inevitabili ripercussioni, non solo sul traffico, ma anche sui ritardi delle corse.

Succede a Monza, in via Manzoni, in corrispondenza della curva. In quel punto il marciapiede si allarga un po’ e c’è chi lo utilizza come parcheggio. Un disagio non solo per i pedoni, costretti a camminare sulla strada, ma anche per i conducenti degli autobus che seguendo la strada verso il centro in corrispondenza di quella curva si ritrovano ad “invadare” con la parte anteriore del mezzo un pezzo di marciapiede. Ma se il marciapiede è occupato diventa difficile passare.

A denunciare il fatto è proprio un conducente: Salvatore Russo, autista del trasporto pubblico locale a Monza e componente del consiglio direttivo cittadino della Lega. “Purtroppo la maleducazione di alcuni cittadini ha ripercussioni anche sulla puntualità dei mezzi. A Monza quel parcheggio abusivo in via Manzoni sta creando seri disagi anche perché sono numerose le corse degli autobus di 18 metri lungo quella via. Peraltro, ci sono momenti in cui i pullman passano insieme in quel tratto e si rischia davvero di paralizzare il traffico su ambo i lati”.

Difficile combattere contro la maleducazione di qualcuno, ma Russo auspica in maggiori controlli da parte della polizia locale. “Non è la prima volta che si resta fermi anche 10 minuti se non arriva il proprietario dell’auto. Con un grande stress, non solo per gli autisti, ma anche per i passeggeri, per le auto che rimangono ferme in coda. So bene che non può rimanere un agente in pianta stabile, ma magari con qualche passaggio e multa in più la gente impara a rispettare i regolamenti”.