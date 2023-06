Il parcheggio chiuso che fa arrabbiare i monzesi

Sporcizia, degrado. E pure il pavimento dissestato che ha provocato parecchie cadute. Sono questi i motivi, seguiti dalle tante lamentele ricevute nel tempo dagli utenti in merito alla sicurezza, che hanno indotto il gestore del parcheggio della stazione Monza Sobborghi a chiudere i battenti. Fin qui nulla da eccepire, visto che fino a prova contraria il privato (in questo caso una società immobiliare) ha la facoltà di scegliere come meglio crede in merito all'amministrazione dei propri beni. Peccato che tale scelta per taluni sia apparsa fin troppo drastica, e foriera di ulteriori disagi: agli automobilisti "sfrattati", specie quelli che avevano sottoscritto un abbonamento, e ai tanti utenti della stazione.

Di qui l'impegno del comune di Monza, che pure ha promesso di impegnarsi a risolvere a breve la situazione. Parlando di riqualificazione dell'area, già prevista nel Pgt vigente e per la quale già si attendeva ill via libera dalla precedente amministrazione. "Sulle decisioni dell'operatore privato non possiamo certamente intervenire - ha spiegato a MonzaToday l'assessore al Governo del territorio Marco Lamperti -. Ma quel che è certo è che l'amministrazione sta già lavorando in merito alla questione della rigenerazione dell'area. Siamo in una fase di istruttoria che prevede tra gli standard, oltre alla realizzazione di una piccola area commerciale (un piccolo supermarket), anche la risistemazione di tutta la parte privata dei parcheggi e la concomitante cessione della stessa al comune". Un'opera di pubblica utilità, dunque, ma che sempre secondo quanto riportato dall'assessore "sarebbe stata inficiata da alcuni nodi di natura burocratica. Non ascrivibili alla giunta Pilotto e che ora sarebbero stati sciolti".

A mettere nero su bianco la comunicazione sul proprio sito anche Monza Mobilità, la società del comune che aveva in gestione la sosta a pagamento diurna nel suddetto parcheggio. E a tal proposito, sempre secondo i piani dell'amministrazione, nei nuovi parcheggi oltre agli spazi per gli utenti della stazione di notte dovrebbero trovare posto anche alcuni stalli per i residenti. Infine, è stato previsto anche il rimborso per quegli utenti abbonati che non hanno potuto più usufruire della sosta.