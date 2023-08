Divertimento e relax: ecco dove aprirà il nuovo parco brianzolo

"Finalmente ci siamo, Segnatevi la data. Il 2 settembre inaugureremo il parco con eventi organizzati per tutta la giornata in collaborazione con il Comitato di Quartiere Centro". Queste le parole del sindaco di Seregno Alberto Rossi, in un video postato sulla sua pagina Facebook, per presentare ai cittadini la prossima apertura dell'area verde in viale dei Giardini.

Il parco, che sorge proprio nel cuore di Seregno, sarà infatti inaugurato il 2 settembre con una giornata di festa e con tantissime attività per grandi e piccini dal mattino fino alla sera. Disegnando un nuovo destino per un'area che, fino a poco tempo fa, era stata trascurata. Nel parco saranno presenti non solo scivoli, altalene e giochi d'arrampicata ma anche aree con panchine per i più grandi dove rilassarsi e godersi un picnic. Un progetto di riqualificazione pensato dalla giunta per tutti i cittadini - quale luogo di svago e socializzazione - ma pure per i turisti e dove nulla è stato lasciato al caso: "Il parco sarà integralmente videosorvegliato" ci ha tenuto non a caso a precisare il sindaco Rossi.