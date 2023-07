A mezz'ora da Monza il primo parco giochi per cani in Italia

È il primo e unico parco giochi a tema per cani d’Italia, si trova a mezz'ora da Monza, e si estende per bem 3mila metri quadri, suddivisi in 4 aree tematiche, ognuna con giochi diversi.

Resterà aperto tutta l'estate Iagolandia, il parco giochi di Guanzate (Como), realizzato da Martina Comollo e Grazia Maldini (educatrici cinofile) per il relax dei quattro zampe e i loro proprietari. Immerso nel verde, e famoso per le quattro aree di gioco (recintate) tematiche, per la stagione estiva il sito annuncia tante belle novità. L’isola che non c’è (una delle aree di gioco, le altre sono Il bosco avventuroso, il paese delle meraviglie e Il regno di Iagolandia), infatti, è stata trasformata in spiaggia, con tanto di piscina, giochi d’acqua, piscinette più piccole, il galeone dei pirati e giochi per i cani ma anche un gazebo con le sdraio per il relax dei loro accompagnatori. "Non è però l’unica novità di quest’anno - le fondatrici di Iagolandia - Da gennaio ad aprile abbiamo fatto alcuni cambiamenti al parco e alle altre aree per offrire sempre di più ai nostri amici. Vogliamo infatti che chi viene al parco si senta a casa e posso non solo divertirsi e imparare ma anche rilassarsi e godersi un po’ di tranquillità in un’oasi di pace. Abbiamo dunque rinnovato anche l’area relax, una piccola zona con tavolini e sedie, dove fermarsi dopo che il proprio cane ha giocato e dove fare anche una partita a calcio balilla. È poi nato il Salotto di Iago, uno spazio vicino all’entrata del parco dove fare due chiacchere e dove sostare in attesa di entrare nelle aree”.

Aperto tutto l’anno, durante la stagione estiva l'orario di apertura del Parco sarà prorogato fino alle 21. “Il parco giochi è pensato per dare modo a tutti i cani di divertirsi, anche ai meno socievoli e a quelli un po’ timidi o paurosi - hanno spiegato ancora le titolari - Per questo è anche possibile prenotare l’area in esclusiva e in caso di necessità si può avere il supporto del nostro team". Le attività educative nel parco proseguiranno anche durante l’estate. Come per esempio "Trova un amico al parco giochi", adatta a chi vuole trovare degli amici adatti al proprio cane. “Siamo soddisfatte di come sta andando anche questo anno e di come è stata accolta la novità a tema acqua di questa estate. Ci sono tanti amici abituali del Parco, che oltre a venire a divertirsi ci supportano in tutte le nostre attività, e ci stanno contattando tante persone da tutta Italia. Nel mese giugno sono venuti già a trovarci circa 120 nuovi cani, addirittura anche dal Veneto, dall’Emilia Romagna, dal Piemonte e molti ci stanno contattando perché verranno a trovarci ad agosto".

Infine, nel parco torneranno anche gli eventi ludici estivi, tra cui il divertente "Aperitivo con Delitto". Un'occasione, insomma, anche i quattro zampre brianzoli e per i loro padroncini. Certi che il divertimento e il relax non mancheranno.

Per l’ingresso al parco è sempre necessaria la prenotazione (inviando un messaggio su whatsapp al numero 392 5425057)