Finisce l'emergenza sanitaria, ma il Parco resta chiuso (in alcune ore) alle auto

Durante l'emergenza sanitaria era stata sperimentata anche l'apertura ridotta del Parco di Monza alle auto. Alla vigilia della fine dello stato di emergenza, fissata per il 31 marzo, il grande polmone verde brianzolo proseguirà su questa linea, che era piaciuta tanto soprattutto a runner e ciclisti.

Nessun ritorno al periodo pre covid quando viale Cavriga, che attraversa il Parco, rimaneva aperto tutto il giorno (sabato, domenica e festivi esclusi) trasformando il polmone verde in "scorciatoia". Il viale, infatti, collega Villasanta con Monza e viene utlizzato da molti automobilisti per raggiungere facilmente il capoluogo, o tagliare verso la Brianza.

Per chi pensava che con la fine della pandemia ci sarebbe stato un ritorno al passato arriva la brutta notizia. Il comune di Monza ha annunciato con un'ordinanza che che fino al 29 luglio rimarrà aperto alle auto dalle 7 alle 10, e dalle 16 alle 19.30 (ampliando di un'ora l'apertura pomeridiana). Poi, come di consueto, per tutto il mese di agosto il Parco rimarrà chiuso alle auto, così come nella settimana del Gran Premio.