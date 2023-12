Patrocinio del comune alla presentazione del libro su Pisanò: il caso sui banchi del consiglio provinciale

È approdata anche sui banchi del consiglio provinciale la vicenda del patrocinio concesso al comune di Desio alla presentazione del libro dedicato a Giorgio Pisanò, comandante della X mas, delle Brigate Nere e fondatore del movimento Fascismo e Libertà.

Nella seduta di martedì 12 dicembre, infatti, il gruppo Brianza Rete Comune ha fatto appello all’amministrazione desiana perché ritiri il patrocinio all’evento che si terrà questa sera, 13 dicembre, nella sala comunale intitolata a Sandro Pertini.

"La nostra Repubblica si fonda sull’antifascismo. Non si tratta di libertà di espressione di pensiero, e non è nemmeno questione di destra o sinistra: i valori democratici e il rispetto dello stato di diritto devono unirci tutti nell’affermazione della gravità della concessione del proprio patrocinio da parte di una istituzione locale ad una manifestazione di questo tipo - ha affermato Vincenzo Di Paolo, capogruppo della lista di centrosinistra - Sosteniamo la richiesta che è emersa da diverse associazioni, da movimenti e organizzazioni e auspichiamo che l’appello al ritiro del patrocinio, anche all’ultimo istante utile, sia condiviso dall’intero consiglio e dal presidente”.

In risposta alla comunicazione del gruppo di centrosinistra, il presidente della provincia di Monza e Brianza Santambrogio ha affermato di condividere la lettera del Comitato provinciale delle Pietre d’inciampo, impegnandosi anch’esso, per quanto possibile, a chiedere all’amministrazione di Desio la revoca del patrocinio.

Fin dopo l'annuncio dell'evento, sulla pagina del comune di Desio, la polemica è stata accesissima. Tanto che Anpi, Pd e sindacati hanno lanciato una petizione online per chiedere all'amministrazione di annullare la presentazione del libro, e annunciato un flashmob in occasione dello stesso in piazza Conciliazione.