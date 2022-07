Il comune che stringe un patto con i cittadini che amano leggere

Istituzionalmente si chiama "Patto per la lettura della città di Monza". Concretamente si tratta di una sorta di collaborazione tra il comune e quella rete di realtà istituzionali e private impegnate nella diffusione dell'amore per la lettura. Un progetto approvato dalla giunta comunale guidata dal sindaco Paolo Pilotto.

"L’obiettivo è creare sinergie tra scuole e università, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni, imprese private, associazioni culturali e di volontariato, fondazioni bancarie e tutti coloro che credono che la lettura possa essere considerata strumento per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale - si legge nella presentazione del progetto -. L’adesione al Patto comporta la collaborazione, nelle forme e nelle modalità ritenute più opportune, ad una azione collettiva, con il coordinamento dell’amministrazione comunale, avente la finalità di promuovere la lettura e allargare la base dei lettori nel territorio del comune di Monza".

Lo scopo è di avvicinare al mondo della lettura chi (giovane e non) non è abituato a leggere attivando iniziative di letture anche negli ospedali, nelle case di riposo, nei centri di accoglienza certi la lettura - non solo favorisce la crescita personale - ma è un mezzo anche per promuovere la socializzazione.

A questo link tutti i dettagli per aderire al progetto.