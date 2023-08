"Quell'autostrada che ci farà dire addio ai sentieri e abbattere un ponte appena costruito"

Il grande cantiere di Pedemontana è già partito, anche se le ruspe non sono ancora arrivate. I comuni interessati dal passaggio della variante Tratta D nei giorni scorsi hanno ricevuto il progetto. Autostrada Pedemontana Lombarda e Concessioni Autostradali Lombarde hanno richiesto l’avvio delle procedure finalizzate a valutare l’impatto ambientale e la compatibilità urbanistica del tracciato e i privati interessati dagli esporpri avvisati e invitati ad esaminare il progetto e a fare le loro osservazioni”.

Intanto gli amministratori del Vimercatese ribadiscono il loro netto no alla realizzazione della grande autostrada che attraverserà Vimercate, Agrate Brianza, Bellusco, Burago di Molgora, Caponago, Ornago, Bernareggio, Carnate e Sulbiate. Mentre i comuni di Cavenago e quello di Cambiago saranno interessati solo dalla Greeway. Fortemente contrario l’assessore all’Urbanistaca di Caponago, Enrica Galbiati, che nella vita è anche architetto.

"A meno di 2 km dalla Tangenziale"

“L’autostrada Pedemontana correrà parallela alla Tangenziale Est (tra di loro vi sarà una distanza di circa 2 km) - spiega - la realizzazione di questa faraonica infrastruttura (4 corsie per senso di marcia a cui si aggiungono le corsie di emergenza e le aree di sosta), oltre a distruggere completamente il nostro PLIS Parco PANE (territorio a verde di pregio che le Amministrazioni Comunali hanno nel corso degli anni tutelato, protetto e sul quale hanno investito denaro pubblico) con il suo nastro di asfalto ‘spezza’ di nuovo il territorio da est a ovest secondo una vecchia visione radiocentrica rispetto al capoluogo lombardo, disgregando la continuità del verde, del territorio agricolo, dei sentieri, dei coni visivi e questo porterà inevitabilmente alla disgregazione delle comunità, dei cittadini che li ci abitano e ci vivono, separando i centri urbani gli uni dagli altri: nulla sarà più come prima”.

"Perderemo verde e sentieri"

“Non avremo più la possibilità di percorrere in continuità sentieri che, negli ultimi anni, sono stati oggetto di investimenti e progetti da parte del Parco PANE al fine di creare tra loro le connessioni necessarie affinché il territorio fosse in assoluta continuità, con l’intenzione ( ben realizzata) di superare i limiti amministrativi e territoriali perché l’ambiente non ha confini - prosegue - con la realizzazione di Pedemontana i nostri territori verranno inevitabilmente “spezzettati”, disgregati e separati gli uni dagli altri! ed infine, per cortesia, non parlatemi di opere ambientali connesse, di interventi di mitigazione e di recupero del verde perché, guardando nel dettaglio il progetto, mi viene da piangere”.

"Addio al ponte appena costruito"

Neppure il progetto della Greenway convince Galbiati. “Una strada tanto verde che sul territorio caponaghese prevede la realizzazione di una nuova strada asfaltata, doppia corsia, larghezza 8 metri, che da via Cesare Battisti condurrà verso Cascina Bertagna – prosegue - a cui si aggiunge la realizzazione di un nuovo ponte (quello esistente, realizzato recentemente in concomitanza con TEEM, verrà demolito), di altrettante dimensioni, che sovrapasserà la sottostante TEEM. Perché? Sentivano la necessità di una nuova strada, di questo calibro, nel bel mezzo delle aree agricole strategiche? Non mi pare. Ora si apre, con tempi strettissimi, la fase delle osservazioni da parte delle amministrazioni comunali, degli enti interessati e dei cittadini (il tutto entro il 13 settembre) a cui seguiranno le procedure espropriative di aree private e pubbliche, molte delle quali di pregio ambientale che, ancora una volta dopo TEEM, verranno sottratte al privato ed al pubblico con la modalità tipica degli espropri: prendere o lasciare”.