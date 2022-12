Perché il presidente Mattarella oggi sarà a Monza

Oggi è la giornata del presidente della Repubblica a Monza. Sergio Mattarella nella mattinata di oggi, martedì 6 dicembre, sarà a Monza ospite in Villa Reale. Mattarella sarà in visita istituzionale in città in occasione dell'evento 'L'Italia delle regioni' organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per valorizzare la ricchezza, l'identità e la specificità dei territori italiani.

L'appuntamento è in Villa Reale con la partecipazione delle maggiori autorità civili. Interverranno Michele Emiliano e Massimiliano Fedriga, rispettivamente vice presidente e presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome e proseguirà con una sessione plenaria durante la quale verranno presentati gli esiti dei tavoli di lavoro del giorno precedente che si sono tenuti a Milano.

La cerimonia proseguirà con la firma, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dell'intesa sottoscritta tra tutti i presidenti per il riconoscimento della conferenza delle regioni quale organo comune delle regioni e province autonome. Al termine della giornata ci sarà un simbolico passaggio di consegne tra Lombardia e Piemonte che ospiterà nel 2023 la seconda edizione del Festival.

La cerimonia inizierà alle 11 nella suggestiva cornice del Salone delle Feste. Dopo l'esecuzione dell'inno nazionale a cura dell'orchestra de I pomeriggi musicali si succederanno i saluti di Luca Santambrogio (presidente della provincia), Paolo Pilotto (sindaco di Monza) e Attilio Fontana (presidente della regione Lombardia). Seguiranno poi gli interventi istituzionali di Michele Emiliano e Massimiliano Fedriga. Il presidente della Repubblica era venuto a Monza a settembre, in occasione della gara di Formula 1 per il centenario della costruzione del circuito monzese.