"Due anni per una Pet Tac, ma a pagamento (a 2 mila euro) entro 10 giorni"

“Sono arrabbiata e disgustata. Nella Lombardia dove tanto ci si vanta dell’eccellenza sanitaria un malato oncologico deve attendere fino al 2025 per sottoporsi alla Pet Tac. Lo può fare a pagamento, entro 10 giorni, alla modica cifra di 2mila euro”. Questa la denuncia arrivata alla redazione di MonzaToday. A raccontare il fatto, poi condiviso anche sui social, è una monzese, da sempre molto sensibile alle tematiche della sanità.

“Parlo perché questo fatto è accaduto proprio alla mia famiglia pochi giorni fa - racconta -. Mio fratello è seguito all’ospedale San Gerardo di Monza per un tumore. Un tumore che lo ha già visto finire in sala operatoria e poi sottoporsi a varie terapie. Purtroppo gli esami del sangue indicano dei valori preoccupanti e lo specialista ha deciso di sottoporlo a una Pet Tac”. L’uomo, 61 anni, si è subito attivato per prenotare la prestazione ma nel nosocomio di via Pergolesi gli avrebbero risposto che ad oggi le agende sono chiuse. Il 61enne non si è arreso. Tornato a casa, ha contattato diverse strutture del Milanese dotate di questo particolare macchinario che consente di identificare il tumore, lo stadio della malattia e la sua evoluzione.

“Una sorta di esame salvavita per i pazienti oncologici che, purtroppo, oggi sono in costante aumento - conclude la donna-. Mio fratello ha contattato diversi grandi ospedali di Milano e dintorni dotati di questo strumento ma gli hanno risposto che fino al 2025 è tutto occupato. Ma sarebbe stato possibile sottoporsi a pagamento entro 10 giorni. Alla modica cifra di 2mila euro. È vergognoso, non si può giocare sulla pelle delle persone, soprattutto quelle fragili che già fisicamente e psicologicamente stanno combattendo contro una malattia. La possibilità di curarsi deve essere garantita a tutti".