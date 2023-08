Il grazie della dottoressa che lascia l'ambulatorio, e la petizione per avere un medico di famiglia nel quartiere

L’unico medico di famiglia di Sant’Albino lascia l’ambulatorio, ma prima di andare via saluta e ringrazia i suoi assistiti. Una breve lettera per salutare quei pazienti che in questi anni l’hanno sempre amata e che, settimana scorsa, saputo della sua partenza dal quartiere - oltre al rammarico - hanno denunciato che Sant’Albino adesso rimarrà senza medico di famiglia.

“Infinitamente grazie a tutti voi - ha scritto la dottoressa Antonella Mazzarella nella lettera pubblicata sul blog del Comitato di quartiere di Sant’Albino -. Grazie per questa grande ricompensa. Fare il medico di famiglia è un lavoro duro, richiede attenzione costante, dedizione, pazienza, grandi energie fisiche e psicologiche. Vi sono molti momenti difficili in cui il carico è più grande della capacità di reggerlo. Io ho cercato di fare del mio meglio e forse qualcosa ho lasciato. Di questo non posso che essere felice. Spero in una programmazione seria, che rispetti appieno il diritto di ogni paziente alla migliore assistenza possibile. Speriamo davvero al più presto di avere un nuovo medico a Sant’Albino. Un abbraccio grande a tutti i miei assistiti per i quali rimango a disposizione”.

Nel frattempo il Comitato di quartiere si è attivato lanciando una raccolta firme on line. Una petizione affinché Ats Brianza e comune di Monza trovino immediatamente una soluzione. I residenti chiedono che venga subito assegnato un medico di famiglia nel quartiere. Infatti con la partenza della dottoressa Mazzarella, come confermato da Ats Brianza alla redazione di MonzaToday, il quartiere rimarrà scoperto del medico di medicina generale. “Al fine di garantire continuità nell'assistenza, sarà possibile per gli assistiti della dottoressa Mazzarella avvalersi di specifico Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT), già attivo a Monza presso la Casa di Comunità in via Solferino 16 – precisa la nota ufficiale -. L'accesso agli ambulatori avviene solo su appuntamento chiamando il numero unico centralizzato di Ats 039.2369000 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30. È possibile trasmettere richieste scrivendo una mail all'indirizzo amt.monza@ats-brianza.it”. Gli orari dell'attività ambulatoriale sono sempre disponibili sul sito di ATS Brianza ed è altresì previsto un servizio di consultabilità telefonica medica, attraverso il quale gli assisiti possono avere un consulto telefonico con il medico dell'equipe di AMT. Intanto Ats Brianza ed Egidio Riva, assessore al Welfare del comune di Monza, stanno lavorando per trovare una soluzione per i pazienti più anziani.