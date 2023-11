Allerta maltempo, Lambro "osservato speciale" e cimiteri chiusi

Con un’ordinanza contingibile e urgente il sindaco Paolo Pilotto ha disposto la chiusura dei due cimiteri cittadini, in via Ugo Foscolo e in via Marelli, nel qualrtiere San Fruttuoso, per il pomeriggio di oggi, 2 novembre.

"La decisione è stata presa a seguito delle previsioni meteo e dall’allerta emessa da Regione Lombardia che danno come indicazione forte vento e pioggia per il prosieguo della giornata" spiegano dal palazzo di piazza Trento e Trieste.

Le celebrazioni religiose previste nei cimiteri per la commemorazione dei defunti sono state sospese. Intanto il sindaco ha informato che la protezione civile di Monza sta costantemente monitorando il livello del Lambro. "Al momento la situazione è di preallerta - chiariscono ancora dagli uffici del comune - mentre in via Lippi sono stati stesi alcuni teli di protezione dopo che la piena di martedì aveva eroso una parte dell’argine a valle del canale Villoresi".