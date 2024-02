A Monza arriva un nuovo tratto di ciclabile per un collegamento diretto con lo stadio

Un nuovo tratto di pista ciclabile in arrivo a Monza. Il nuovo percorso pedonale consentirà di collegare l'U-Power Stadium con la parte sud di Monza. È quanto stabilito dalla giunta comunale, che ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione del primo tratto di una pista tra via Correggio e viale Stucchi, da connettere al tratto già esistente. L’intervento riguarda un tratto di ciclabile bidirezionale che si svilupperà dall’area di sosta ciclabile a Sud-Est dei parcheggi dello stadio sino all’ultimo tratto di marciapiede a Nord di viale Sicilia.

200mila euro per la nuova ciclabile

I lavori, una volta approvato il progetto esecutivo, avranno una durata di circa 3 mesi. Dopo la realizzazione di questo primo tratto sono previsti interventi per ultimarne altri due: uno sino alla ciclabile esistente di via Correggio e un terzo a Sud di viale Sicilia, con la riqualifica e la realizzazione di marciapiedi e messa in sicurezza stradale. Gli altri due tratti verranno realizzati utilizzando diversi finanziamenti a compensazione ambientali di piani attuativi approvati dal Comune di Monza per un totale di ulteriori 450.000 euro.

Il nuovo tratto di ciclabile nasce con l’obiettivo di garantire ai cittadini percorsi continui, sicuri e facilmente riconoscibili, in modo da incentivare l’uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani e migliorare l’accessibilità alla città da parte di tutti coloro che intendono scegliere la bicicletta quale mezzo per gli spostamenti casa-lavoro, casa-scuola e per spostamenti legati allo svago e al tempo libero. Il percorso, inoltre, congiunge la già esistente rete ciclabile allo stadio, che attira a sé ingenti flussi di traffico veicolare. Un accesso ciclabile diretto fornisce un’alternativa comoda e sicura per molti cittadini per raggiungere l’impianto, potendo quindi contribuire al decongestionamento del traffico.

Tre rastrelliere allo Stadio

In vista del potenziamento della ciclabilità della zona e anche per favorire l’accesso alle attività sportive, sono state installate oggi tre nuove rastrelliere in prossimità dello stadio. Si tratta di portabiciclette a 6 posti “Modello Verona”, analoghe a quelle recentemente installate in vari altri punti della città. Le tre rastrelliere sono state posizionate in corrispondenza dell’angolo sudest dello stadio U-Power, in prossimità del gate 5. “Sia il progetto della ciclabile sia la posa delle rastrelliere – afferma l’Assessore alla Mobilità Giada Turato – fanno parte di una più ampia visione di potenziamento della mobilità sostenibile in città, che passa da lavori di interconnessione capillare tra i percorsi ciclabili esistenti ma anche dal fornire ai cittadini maggiori opzioni di parcheggio per la propria bici”.