Una pista da sci e una discesa per i gommoni da neve nel parco in Brianza

Sarà un Natale davvero magico in Brianza. E soprattutto ad Arcore dove nal parco di Villa Borromeo arriverà anche una pista da sci. Ma la neve non sarà vera: sembrerà di essere su un prato innevato, magari in montagna, grazie alla presenza di due grandi tappetoni bianchi che verranno posizionati lungo i pratoni del parco di Villa Borromeo. Candida, bianca e soffice (anche senza la neve vera!) la discesa regalerà atmosfere incantate e da fiaba soprattutto ai più piccini. L'iniziativa è stata anticipata dall'assessore al Commercio Nicolò Malacrida. "Verranno montati e installati due grandi tappetoni bianchi per la montagna e creremo un campo scuola sci con una discesa per scendere a spazzaneve e un'altra pista per la discesa a bordo di gommoni da neve" ha spiegato a MonzaToday l'assessore al Commercio Nicolò Malacrida.

"Si tratta di materiali che non rovineranno il prato e non ci sarà neve artificiale ma il colore bianco del tappeto ricorderà i pratoni innevati della montagna". La prossima settimana è in programma una riunione alla presenza dell'assessore e del Cea, il Club Escursionisti Arcoresi, che si occuperà della gestione dell'iniziativa voluta dall'amministrazione comunale. Ai piedi di Villa Borromeo poi, per completare l'offerta di attività ricreative organizzate in occasione del periodo delle festività natalizie, verrà montata anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Gli eventi in programma ad Arcore per Natale verranno presentati nelle prossime settimane, appena sarà stato predisposto il calendario definitivo.