Per i brianzoli sciate a km zero a... Milano

Per i brianzoli che amano la neve non sarà più necessario sobbarcarsi qualche centinaio di km per raggiungere le piste da sci. Tra qualche giorno sarà possibile sciare anche a Milano. Come riportano i colleghi di MilanoToday a Milano (quartiere di Porta Nuova) dal 7 al 27 novembre verrà allestito un vero e proprio villaggio montano con pista da sci sintetica e chalet.

Lo 'Swiss winter village di Milano", questo il nome dato all'allestimento, verrà creato da Svizzera Turismo per far conoscere ai milanesi i segreti dell’inverno svizzero all’insegna di sport, trenini panoramici e mercatini di Natale, da raggiungere con i treni Eurocity.

Non è ancora chiaro, invece, se verrà mai realizzato il progetto dello Ski Dome di Arese, la pista da sci al coperto, accanto al centro commerciale. A marzo 2021 la giunta regionale aveva approvato l'aggiornamento dell'atto integrativo all'accordo di programma mirato alla riqualificazione complessiva dell'intera area. Ma da quel momento non sembrano esserci stati ulteriori sviluppi