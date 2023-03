A Monza arriva il Pizza Festival

Il Pizza Festival Tour farà tappa anche in Brianza. Il grande evento culinario per gli amanti di uno dei piatti tipici della tradizione italiana arriva nella città di Teodolinda.

Il 5, 6 e 7 maggio il capoluogo brianzolo ospiterà il Pizza Festival. Per ora non è ancora stata svelata la location e il programma della manifestazione che, in ogni tappa, richiama sempre migliaia di persone. Come nelle precedenti tappe della manifestazione che si sono svolte in tutta Italia, arrivanno i migliori pizzaioli che prepareranno e serviranno le loro specialità. Il tutto abbinato a musica e attività per grandi e piccini.

L'evento è promosso da Pizza Festival. Per rimanere aggiornati consultare la pagina Facebook dell'organizzazione.