Per Natale arriva la giostra, ma non piace a tutti

A Villasanta si accendono le luci del Natale e anche quelli della grande giostra allestita in centro. Una giostra che, però, non è piaciuta a tutti ed è subito scoppiata la polemica sui social.

La grande giostra all'ingresso dell'isola pedonale ha sollevato alcune perplessità. Non tanto per il modello di giostrina, quanto invece per la scelta dell'attrazione da portare in piazza in occasione delle festività natalizie. Un'attrazione che - a detta dei detrattori - sarebbe più adatta a un luna park piuttosto che al centro storico di un paese. Una giostra che, sempre secondo i detrattori, di natalizio avrebbe ben poco.

La giostra allestita a Villasanta

"In pieno centro è comparsa questa giostra - si legge sul post pubblicato sul gruppo Facebook 'Sei di Villasanta se...' -. Per quanto si possa apprezzare lo sforzo dell’amministrazione di animare un po’ il Natale, vorrei capire cosa c’entra con il Natale. Mi chiedo, e vi chiedo, non era forse possibile e auspicabile - come cittadini di un paese che vuole essere moderno, accogliente e sostenibile - pretendere qualcosa di più bello e conforme? Sarebbe bastata una manifestazione di interesse a tema e verificare se c’era qualche soggetto interessato a creare eventi diffusi per tutta la città a tema natalizio".

Sui social ,naturalmente, ci sono state diverse posizioni. E c'è chi ha elogiato le attrazioni natalizie organizzate dai vicini comuni di Concorezzo e di Monza, con mercatini in piazza, pista di pattinaggio, e attrazioni anche per i più piccoli a tema natalizio.