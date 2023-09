Bambini a lezione di educazione stradale con la polizia

Una strada a prova di bimbi per insegnare la sicurezza sulle strade.

Nelle tre giornate che hanno caratterizzato gli eventi del Fuori Gp cittadino gli uomini e le donne della sezione polizia stradale della questura di Monza e della Brianza hanno allestito in piazza Roma, sotto l'ombra dell'Arengario, stand e percorsi di educazione stradale dedicati ai bambini.

Una tre giorni emozionante, da venerdì 1 a domenica 3 settembre, e molto partecipata, pensata dalla sezione per diffondere e condividere con i più piccoli gli strumenti e le modalità per vivere in sicurezza la strada.

Nel divertente tracciato stradale che si è snodato fra l'Arengario e la fontana delle rane, tanti bambini si sono impegnati a percorrere in sella alle loro biciclette, e accompagnati dai poliziotti che hanno fatto da "maestri", il percorso allestito con i segnali stradali, facendo attenzione a rispettarli.