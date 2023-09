Il ponte monzese ostruito dai rami: "Intervenite, prima che sia troppo tardi"

In prossimità del santuario di Santa Maria delle Grazie c'è un ponte che sta destando parecchia preoccupazione.

In queste ore, infatti, le piogge che sono cadute nel pomeriggio di venerdì 22 settembre hanno innalzato il livello delle acque del Lambro che scorrono parallele al santuario monzese, all'altezza di una delle porte di accesso al Parco, ma che pure faticano a scorrere per via della presenza di rami incastrati fra le campate. Un alto sbarramento fatto di tronchi e detriti, che in queste ore sta preoccupando non poco i residenti della zona, frati compresi.

Il timore, viste le condizioni meteo, è che la pioggia battente possa infatti finire per innalzare ulteriormente i livelli del fiume finendo per farlo esondare. Uno scenario che in città non è certo così remoto. "Intervenite prima che sia troppo tardi", l'appello dei residenti, già colpiti altre volte dalla furia del Lambro.