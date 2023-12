Pedemontana presenta le nuove tratte dell'autostrada che arriverà in Brianza

Pedemontana presenta le nuove tratte dell'autostrada che saranno realizzate in Brianza. Sarà il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini venerdì mattina ad aprire gli interventi che a Meda, nella cornice di Villa Antona Traversi si susseguiranno per la presentazione ufficiale delle nuove tratte di Autostrada Pedemontana Lombarda. A prendere la parola sarà anche Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPESS, il Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

Il progetto di prolungamento delle tratte B2 (da Cermenate a Cesano Maderno per 12,17 km), C da Cesano Maderno a Usmate (20,83 km) e la discussa tratta D sarà illustrato da Luigi Roth, Presidente Autostrada Pedemontana Lombarda. Prenderanno la parola anche Pietro Salini, Amministratore Delegato WeBuild, Gianantonio Arnoldi, Amministratore Delegato CAL ed è previsto in chiusura di lavori anche un video-collegamento del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Saranno presenti anche gli assessori regionali della Lombardia Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) e Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile).

Articolo in aggiornamento