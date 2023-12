Sos parcheggi: quando ci sono le gare i residenti non sanno più dove posteggiare

Incubo gare al centro natatorio Pia Grande di Monza. Non certo per gli atleti, che comunque hanno imparato a gestire la paura, quanto invece per i residenti. Un incubo legato alla mancanza di parcheggi quando, durante il fine settimana, nella piscina di via Murri si disputano le gare. Un problema che si è ripetuto anche nella giornata di sabato 16 dicembre: in vasca gli atleti gareggiano, il parcheggio del centro natatorio e le vie limitrofe sono stati “invasi” dalle auto dei team e degli accompagnatori.

La segnalazione, con tanto di foto, è stata inviata alla redazione di MonzaToday proprio da un residente di Sant’Albino che anche questo fine settimana deve fare i conti con la caccia al parcheggio. “Tutti i weekend di gare di nuoto qui è un delirio – ci spiega -. Non abbiamo più posti auto neanche noi residenti....e poi anche perché loro non sanno più dove metterle le auto.....ma quante persone può accogliere questo centro? Non è un pochino esagerato?”.

Così mentre in centro e in altre aree della città (quelle definite ZPRU, Zona a particolare rilevanza urbanistica) c’è il problema del parcheggio a pagamento, a Sant’Albino c’è il problema di trovarlo un posto auto.