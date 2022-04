Festa del 25 aprile: a Monza le celebrazioni tornano in presenza

Dopo due anni di emergenza sanitaria e di manifestazioni contingentate quest'anno la Festa della Liberazione torna in piazza e in presenza.

Il comune di Monza ha già predisposto il programma della giornata di domani, lunedì 25 aprile. La cerimonia cittadina avrà inizio alle 9 con la celebrazione della messa alla cappella del cimitero di via Foscolo. Alle 9.40 verrà deposta la corona di alloro al campo dei caduti della Resistenza, alla stele Anei (Associazione nazionale ex internati) e al campo dei caduti di tutte le guerre.

Alle 11 il ritrovo è in piazza Trento e Trieste per l’alzabandiera e la cerimonia ufficiale, alla presenza delle autorità cittadine. Previsti gli interventi del sindaco Dario Allevi, del rappresentante della Provincia Nicolas Monguzzi, di Angela Mondellini segretaria generale Cgil Brianza in rappresentanza di Anpi, e di un rappresentante degli studenti del Liceo Classico e Musicale Bartolomeo Zucchi di Monza.

Parteciperanno inoltre e le associazioni combattentistiche e d’arma con i loro vessilli.