Gran Premio: che cosa succede sabato 10 settembre in Autodromo e in centro

Al via la seconda giornata di motori e di festa. Per gli appassionati di Formula 1 l'appuntamento è in Autodromo. Dalle 10.35 alle 11.30 Sprint Race – FIA Formula 3 (18 giri o 40minuti + 1 giro); dalle 13 alle 14 prove libere 3 – Formula 1; dalle 14.05 alle 14.15 Emerson Fittipaldi Anniversary Lap; dalle 14.30 alle 15 qualifiche – Porsche Mobil 1 Supercup; dalle 16 alle 17 qualifiche – Formula 1; dalle 17.10 alle 17.30 parata di Alfa Romeo storiche e dalle 18 alle 18.5o Sprint Race – FIA Formula 2 (21 giri o 45minuti + 1 giro).

Intanto il centro di Monza si anima con il FuoriGp con iniziative in centro e in periferia. In via Arosio, proprio accanto all’Infopoint di accoglienza, gruppi musicali di giovanissimi si alterneranno al microfono con Talent Yard, mentre sarà un vero e proprio spettacolo dal vivo OPEN PIC di Poesia Presente, con versi e componimenti declamati davanti al pubblico. Il Deejay set sarà allestisto in Piazza Cambiaghi, mentre Enrico Ruggeri si esibirà in Piazza Trento e Trieste la sera di sabato 10 settembre. In via D’Annunzio è in programma per sabato sera “Music Fever!” a cura di Bungee Fly Dance Company, mentre gli studenti del Liceo Zucchi si esibiranno in piazza Carrobiolo all’interno del concerto delle orchestre regionali della rete dei licei musicali lombardi.

Motori e maxischermo

In via Vittorio Emanuele è in programma l’esposizione di auto storiche e dei modelli storici Vespa, mentre nel cuore di Piazza Trento troveranno spazio aree dedicate ai motori con l’esposizione di vetture da competizione. I maxischermo allestiti in piazza offriranno l’opportunità di condividere nelle giornate di sabato e domenica l’emozione in diretta delle prove e della gara. Le mostre Ai Musei Civici è allestita la mostra che celebra il centenario dell’Autodromo con cronache e documenti inediti e curiosi relativi alla costrizione e all’evoluzione del celebre circuito, famoso in tutto il mondo come il tempio della velocità. Dal 2 all’11 settembre in Galleria Civica “Monza: la Citta', il Parco e l'Autodromo”: in mostra opere di pittura e scultura che partecipano alla XIII edizione del concorso. In collaborazione con la Scuola di Pittura e delle Arti “Alessandro Conti”.

Street food

In piazza Cambiaghi sono stati posizionati i mezzi dello street food e la sera musica con le esibizioni di Mamamia Band e Yard Band. Ai Boschetti Reali in programma musica di deejay nazionali e il meglio della cucina romana; in via D’Annunzio sono in programma performance teatrali e un musical dall'atmosfera degli anni ‘70 e ‘80.