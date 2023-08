Pronto soccorso: debutta il 'codice azzurro'

Il pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, nei giorni scorsi, ha introdotto un nuovo sistema di triage con 5 colori, invece di 4, per valutare meglio la gravità e la priorità dei pazienti. Il sistema sarà esteso a tutta la Lombardia. I colori sono:

1.Rosso – critico: vita in pericolo.

2. Arancio – acuto: vita a rischio.

3. Azzurro – urgenza differibile: condizione stabile ma dolorosa, che richiede esami e visite complesse.

4. Verde – urgenza minore: condizione stabile senza rischio evolutivo, che richiede cure semplici.

5. Bianco – non urgenza: problema non urgente, con pagamento del ticket.

Quattro ore di attesa per un codice bianco

Secondo le linee guida del ministero, l'accesso al trattamento con codice rosso deve essere immediato; entro 15 minuti con l'arancione; entro 60 con l'azzurro; entro 120 minuti con il verde; e infine in 240 minuti con il bianco.

Nel referto di dimissione, non compare il colore, ma la definizione di priorità: critico (emergenza), acuto (urgenza), urgenza differibile, urgenza minore, non urgente. Nella nuova attribuzione del codice colore, viene valutato non solo il livello di criticità di chi arriva in pronto soccorso, ma anche la complessità clinico-organizzativa e l’impegno assistenziale necessari per attivare il percorso di presa in carico. Questo permette di ottimizzare il percorso dei pazienti e migliorarne l’esperienza. Rispetto alla suddivisione precedente, nel nuovo sistema di triage è stato introdotto il colore azzurro che indica un’urgenza differibile, collocato tra l’arancione (che sostituisce il giallo) e il verde.

"Rivolgiti al pronto soccorso solo in caso di problemi acuti e urgenti, non risolvibili dal tuo medico di famiglia, pediatra o continuità assistenziale", è l'avvertimento dalla direzione del Niguarda