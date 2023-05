Lavoratori in protesta, presidio davanti all'Inps

Stato di agitazione unitario delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Inps della Lombardia, con presidi e assemblee di rivendicazioni e di protesta che si stanno tenendo in tutte le sedi territoriali.

Anche a Monza, nella sede centrale dell'Inps in via Morandi, nella mattina del 18 maggio i lavoratori si sono uniti per protestare contro la carenza di personale e il carico eccessivo di lavoro. “L’Inps eroga welfare e con i suoi servizi di prossimità svolge un ruolo importante per le cittadine e i cittadini e le imprese - hanno fatto sapere i manifestanti - ma a livello lombardo l'ente previdenziale è stato abbandonato a se stesso". Ad appoggiare i lavoratori Fp Cgil Nazionale, Cisl Fp, Uilpa e altre sigle sindacali della Lombardia che da tempo "vanno denunciando la pesante carenza degli organici nelle sedi dell’istituto, con le ricadute sui carichi di lavoro, la performance (e gli effetti sul salario accessorio) e i servizi da garantire".

"Siamo stati abbandonati"

“Questa difficile situazione sta aumentando il rischio di chiusura dei servizi, soprattutto nelle agenzie territoriali, ma ad arrancare ci sono anche le sedi provinciali, con alcuni uffici mandati avanti solo da due o tre lavoratrici e lavoratori" hanno aggiunto gli esponenti sindacali. "Lamentiamo la carenza di personale e dunque l’abbandono dell’Inps lombardo nei confronti delle sedi territoriali” ha infine precisato Silvia Papini della Fp Cgil di Monza e Brianza.