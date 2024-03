Che cos'è quella strana protezione che è apparsa lungo la provinciale

In Brianza è partita l’operazione Salva rospi. Dopo la task force organizzata dall’associazione Amici della Natura di Triuggio con squadre di volontari che dalle 18 aiutano i rospi ad attraversare la strada in sicurezza per dirigersi nel laghetto per la riproduzione, anche lungo la provinciale tra Lazzate e Lentate sul Seveso sono apparse particolari barriere salva rospi.

Un’iniziativa promossa dal Parco delle Groane che ormai prosegue senza sosta dal 2013. A scendere in strada sono le Gev (guardie ecologiche volontarie) che hanno posizionato reti verdi di protezione, per oltre cento metri lineari, che impediscono agli anfibi di attraversare la strada. Il tutto, naturalmente, dopo la segnalazione effettuata dalla polizia locale del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea alla Provincia di Monza Brianza, ai carabinieri e ai proprietari dei terreni che si affacciano sulla provinciale tra Lazzate e Lentate sul Seveso. “Negli ultimi anni è sceso in modo costante il numero di rospi trovati contro la rete - spiegano dal Parco delle Groane -. Gli animali vengono poi raccolti dai volontari e portati dall’altro lato della strada, verso il laghetto di Mirabello. Al momento nessun anfibio è stato raccolto”.

Situazione ben diversa invece lungo la pista ciclabile e il sentiero, che dalla stessa pista arriva al laghetto. In queste aree infatti i rospi sono abbastanza numerosi. “Una situazione che farebbe pensare che tutta la piccola colonia di bufo bufo si sia adattata a svernare all’interno del bosco a sud della Provinciale, senza più avere la necessità, all’arrivo della primavera di attraversare la strada per il rito di accoppiamento nei pressi dello stagno”, riferiscono dal Parco delle Groane.