Giardinetti della stazione: c'è chi ha pensato di ripulirli

Giardinetti della stazione di Monza, una vera e propria croce per la città. Non solo perché spesso, così come da anni vanno raccontando i monzesi, si rischiano di fare brutti incontri, ma anche per la sporcizia e il degrado provocati dall'incuria delle persone.

Eppure questa mattina, domenica 17 marzo, gli stessi giardinetti sono apparsi sgombri e ripuliti. In via Arosio, all’esterno della stazione ferroviaria, sono infatti scesi in campo i volontari del gruppo "La via della felicità", guidati dalla responsabile Ilaria Mutti. Muniti di pettorina, guanti e scope i volontari hanno ripulito e bonificato l'area dai rifiuti e risistemato il verde, estirpando le sterpaglie.

Un'iniziativa, quella del gruppo, frutto dell'impegno preso con il comune di Monza nell'ambito dei Patti di cittadinanza. Con il quale i volontari si sono resi disponibili a effettuare operazioni di recupero ambientale, mantenimento del decoro urbano di alcune aree critiche della città da realizzarsi attraverso azioni di pulizia e rimozione dei rifiuti. Fra tutte, appunto, la zona antistante la stazione ferroviaria cittadina. Con l'ultimo accordo, di durata triennale e stretto con l'amministrazione comunale. il gruppo, già impegnato per sei anni con un patto che prevedeva la pulizia di alcune aree della nostra città, continuerà dunque nella sua opera di pulizia impegnandosi anche in attività di tutela ambientale e sensibilizzazione della cittadinanza riguardo al tema della sostenibilità ambientale.

Così come fatto oggi nei giardini della stazione.

"L'importanza di questi giardini è strategica - ha dichiarato Ilaria Mutti - Rappresentano infatti la prima immagine che, chi arriva da fuori, si fa della città. È dunque indispensabile mantenerli puliti e in ordine. Così che anche chi viene a visitare Monza riceva un'impressione positiva. Di qui il nostro intervento, che vuole anche essere a supporto del lavoro svolto dall'azienda Sangalli e più segnatamente per facilitare gli addetti nella raccolta dei rifiuti".