Pulizie di primavera: 130 cantieri e 4mila cittadini per rimettere a nuovo la città

Ben 130 cantieri e 4mila cittadini per rimettere a nuovo la città.

E’ in programma per sabato 20 aprile, dalle 9 alle 13, l’edizione 2024 di Pulizie di Primavera, la giornata di impegno civico dedicata alla città che coinvolge migliaia di cittadini - tutti volontari - in un appuntamento all’insegna del “prendersi cura di Monza”. Giunta alla nona edizione la manifestazione coinvolge intere famiglie, gruppi, scuole, associazioni e amici impegnati nei vari "cantieri" sparsi per la città.

I numeri

Sono 57 i cantieri in programma per questa edizione, in crescita rispetto allo scorso anno, cui se ne aggiungono 73 nelle scuole per un totale di 130. Al lavoro più di 4000 cittadini, grandi e piccoli, che contribuiranno a rendere più bella Monza. Aderiscono all’iniziativa 11 nidi, di cui tre privati e gli otto comunali,14 scuole dell’infanzia di cui la comunale Pianeta Azzurro, 8 paritarie e 5 statali, 19 scuole primarie, 9 scuole secondarie di primo grado e tutte le 9 scuole secondarie di secondo grado. Inoltre saranno impegnati 5 centri di animazione socio educativa e il centro di formazione professionale Paolo Borsa.

Numerosi i dipendenti comunali impegnati, insieme ai volontari, alle guardie ecologiche, ai volontari della protezione civile e ai sottoscrittori dei patti di collaborazione e ai giovani del servizio civile. Il cantiere di verniciatura della cancellata nella scuola Don Milani è invece affidato ai dirigenti del comune.

I giovani

Saranno ben sette cantieri sono promossi da realtà territoriali aderenti al tavolo Giovani: gruppi scout (Agesci e laici), associazioni giovanili e iscritti alla consulta provinciale degli studenti.

I cantieri nei 10 quartieri.

Tra i luoghi interessati dalle pulizie le piste ciclabili del canale Villoresi, di via Bergamo, di via Ghilini; i giardini e le aree verdi della stazione, del Nei, di via Visconti, di via Poliziano e i boschetti reali. Al centro di operazioni di pulizia e rimozione di mozziconi anche viale Cesare Battisti, la passerella lungo il Lambro, via Romagna, viale Lombardia, il sottopasso di viale Libertà, corso Milano. Piantumazione di fiori e abbellimento delle aiuole sono in programma in via Monti e Tognetti, al centro sportivo Forti e Liberi, al parcheggio di via D’Annunzio e nelle aree verdi di via Fiume e di via Solone/Boezio. La mappa completa dei 130 cantieri è online sul sito del comune. Servizio

I cantieri nelle scuole.

Sono 73 i cantieri che si svolgeranno negli edifici scolastici della città: 60 gli interventi di piantumazione previsti con la messa a dimora di oltre 3mila piante; 49 gli interventi di verniciatura, 37 di smaltimento di rifiuti e 10 di realizzazione di murales e/o rimozione graffiti.

Società sportive in prima linea

Confermata la partecipazione diretta delle società sportive ai lavori: quest’anno saranno ben 10 le associazioni impegnate in città. Uisp alla Scuola Sabin, Aso San Rocco alla Pertini, Astro Roller Skating alla scuola Tacoli, Scuola Judo Monza alla Citterio e Atletica Monza sarà al lavoro per abbellire gli spogliatoi del campo sportivo delle scuole Hensemberger, Frisi e Mosè Bianchi. Ges Monza sarà invece impegnata al Centro Sportivo Ambrosini; Asd la Dominante al centro sportivo La Dominante, Asd Tremolada al Bocciodromo di via Rosmini e Asd Nuova Artistica Monza al parcheggio tra via Silva e via Puglia. L' asd Forti e Liberi sarà infine al lavoro presso la sua sede di viale Cesare Battisti.

3 nuovi murales

Oltre alle attività artistiche che saranno realizzate all’interno dei plessi scolastici è in programma la realizzazione di 3 murales: uno nell’area verde di via Rota Grassi, uno nel sottopasso di via Bergamo e uno dedicato ad Enzo Ferrari presso l’istituto Enzo Ferrari di via Monte Grappa.

Ecco come iscriversi

E’ ancora possibile iscriversi per partecipare a Pulizie di Primavera 2024: basta scegliere online uno dei cantieri pubblicati e comunicare la propria disponibilità attraverso il modulo compilabile direttamente on line sul sito www.comune.monza.it/it/in_citta/Pulizie-di-Primavera/. L’amministrazione comunale fornirà tutto il materiale necessario. Al termine dell’intervento sarà posizionata sul luogo ripulito una fotografia del gruppo che si è preso cura di quel cantiere, con l’invito a rispettarlo e mantenerlo in ordine.

Gli sponsor

Sono otto, il doppio rispetto allo scorso anno, gli sponsor ufficiali della manifestazione: BrianzaAcque installerà un punto di erogazione acqua potabile in piazza Roma, FarmaCoM fornirà supporto tecnico, Assicurazioni Generali - Largo XXV acquisterà materiali, MCDonald di Monza parteciperà a due cantieri con personale proprio e fornirà materiali utili e Milesi Srl effettuerà un intervento di ripulitura e di verniciatura presso il sottopasso di via Bergamo. Roche eseguirà inoltre un intervento di pulizia al Parco di Monza e acquisterà materiale utile alla manifestazione, Sodexo fornirà una merenda a tutti i partecipanti e infine DoctorWall pulirà le colonne dei portici davanti al Teatro Manzoni.

Il contest fotografico

"Continuiamo a prenderci cura dei luoghi pubblici insieme, convinti come siamo che il rispetto della città sia un valore - spiegano il Sindaco Paolo Pilotto e l’assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli - Contribuire a rendere più accogliente la città in cui viviamo è una scelta responsabile di ciascuno". Anche in questa occasione l’amministrazione comunale promuoverà sui social network il contest fotografico #PuliziediPrimavera24: gli scatti più significativi e originali saranno pubblicati nella gallery online sul sito del comune e sui canali social istituzionali che seguono la manifestazione.