Ristoranti, cinema, 210 negozi e la super Esselunga: quando apre il nuovo maxi centro commerciale

Il taglio del nastro - come riferisce MilanoToday.it è previsto per il 15 novembre alle 17 con un grande evento aperto a tutti. Svelata data e orario dell'inaugurazione del Merlata Bloom Milano: 70mila metri quadrati di shopping. E non solo. Apre mercoledì 15 novembre il lifestyle center di Milano - all'angolo tra via Pasolini e via Daimler - che offrirà una vasta gamma di negozi, intrattenimento, cinema e servizi.

Posizionato al centro del nuovo quadrante nord ovest della citta? di Milano, Merlata Bloom e? "cerniera tra Mind e Cascina Merlata, con il nuovo progetto residenziale Uptown, Corso Sempione, viale Certosa e il quartiere del gallaratese", si legge in una nota del nuovo maxi mall.

"Con un indotto occupazionale di circa 2mila tra collaboratori diretti e indiretti, il lifestyle center si estende su 70mila metri quadrati di superficie tra negozi ed esperienze di shopping, leisure e intrattenimento, con oltre 5mila metri quadrati di aree verdi interne ed esterne che renderanno Merlata Bloom Milano un nuovo e inedito luogo di vita dedicato alla socialità e alla vita all’aria aperta, grazie anche a un meraviglioso parco di 30 ettari e due piazze pubbliche", proseguono da Merlata Bloom.

Questi i numeri del nuovo maxi centro commerciale: "210 insegne, con 43 unita? food & beverage, e un’offerta commerciale premium, con soluzioni commerciali territoriali e allo stesso tempo internazionali, molte delle quali in arrivo per la prima volta in Italia o all’interno di un mall. Un variegato mix di successo: il primo Esselunga all’interno di una galleria commerciale, Decathlon con il suo nuovo headquarter e un negozio da oltre 6.800 mq su due piani, il cinema multisala Notorious di ultima generazione, fashion e servizi".

"Tutti questi aspetti rendono Merlata Bloom Milano la nuova “high street” di Milano: un luogo di vita in cui il commercio torna alla sua funzione di aggregatore sociale", rimarcano dal mall. A questo "si aggiungono 10mila metri quadrati di spazi dedicati a leisure, cultura e intrattenimento, con alcuni format ideati appositamente per Merlata Bloom Milano. Anche la loro collocazione, nel mall, non è casuale: ristorazione, intrattenimento, cultura, si trovano nel cuore della struttura, ovvero al centro del grande ponte, per molti un vero 'winter garden': uno spazio unico caratterizzato da aree verdi interne e ampie finestrature affacciate verso il parco e il nuovo skyline di Milano verso cui è orientato il centro. Qui sarà possibile vivere nuove esperienze di socialità dalla mattina a dopo il tramonto, accolti sotto l’infilata di magnifiche arcate lignee, mentre i luoghi indoor e outdoor, con le loro eleganti terrazze, saranno animati da eventi e iniziative aperti a tutti."