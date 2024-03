A Monza apre la "nuova" piscina outdoor con i giochi d'acqua e il solarium

A Monza sarà un'estate all'insegna del divertimento? Dopo lo stop per il maltempo sono infatti ripresi nei giorni scorsi i lavori nell’area esterna del centro natatorio "Pia Grande" di via Murri per la realizzazione della nuova laguna outdoor. Si tratta di un'area che si sviluppa su una superficie di circa 245 metri quadrati nella quale troverà spazio anche un solarium e dove saranno installati dei giochi acquatici per bambini nell’area della vasca adibita a spray park. Per accompagnare i monzesi nelle giornate del solleone.

A darne notizia il comune di Monza con un post sulla pagina Facebook istituzionale, precisando che "al termine del completamento delle sponde laterali dello scavo sarà la volta della gettata di calcestruzzo per poi procedere con le opere di finitura: secondo il cronoprogramma il cantiere, finanziato con fondi Pnrr, si concluderà entro l’estate 2024". Il nuovo spazio si affiancherà a quello coperto, con la vasca da 25 metri, quella da 33 metri e la vasca piccola "didattica".

Il cantiere, per oltre 400mila euro, è stato aperto nell’estate 2023. La sua definitiva conclusione, che ha pure suscitato non poche polemiche visto lo slittare del cronoprogramma dei lavori, è dunque attesissima. A fare pressing alla giunta era stata Italia Viva che con una nota ufficiale aveva sollevato critiche per i ritardi nell'ultimazione dell'opera. I lavori sarebbero dovuti iniziati a giugno, ma poi il cantiere è slittato di un mese. “Da subito sono emerse alcune problematiche legate al cantiere e i lavori si sono fermati per una settimana - aveva spiegato Bruno Tarallo, presidente Italia Viva Monza -. Ma all’occhio esperto non è sfuggita la lentezza del prosieguo e il successivo fermo dell’opera dopo uno scavo e qualche piccola opera di contorno. A seguito di controlli effettuati a settembre, novembre e a fine febbraio, il cantiere risulta fermo apparentemente da mesi, senza nessun operaio al lavoro, lasciando l’area esterna alla piscina in uno stato di totale abbandono. Un brutto biglietto da visita per Monza, per chi viene a nuotare, o per le squadre esterne che utilizzano l’impianto natatorio”.