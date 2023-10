Prolungamento della M2 fino a Vimercate: il Pirellone accelera (ma i costi lievitano)

Piede sull'acceleratore per il prolungamento della M2 tra Cologno Nord e Vimercate. Anche il Pd ha votato favorevolmente alla mozione presentata nella giornata di martedì 10 ottobre dalla maggioranza e approvata dall'aula consiliare. Sul Piano di fattibilità tecnico economica (PTFE) del prolungamento della tratta M2 tra Cologno Nord a Vimercate il gruppo del Pd si è espresso a favore, ma con qualche riserva.

“Sono più di 20 anni che i cittadini del vimercatese attendono questa infrastruttura, ma come spesso accade nel nostro paese e nella nostra regione, è molto difficile realizzare anche quelle opere che tutti desiderano, a causa di passi falsi e problemi che rallentano e ostacolano la loro realizzazione, ma adesso è arrivato il momento di fare un passo in avanti - ha commentato il consigliere regionale dem Gigi Ponti -. Il nostro voto, esclusa una parte della mozione riguardante un nesso con la tratta D di Pedemontana che non condividiamo, è stato favorevole ma abbiamo sottolineato la necessità di ascoltare al più presto in commissione Trasporti e infrastrutture tutti i soggetti coinvolti per velocizzare le trattative e la risoluzione dei problemi che sono ancora numerosi”.

“Tre sono le questioni fondamentali da considerare - conclude - il fattore tempo, non possiamo sprecarne altro; le risorse a disposizione per lo sviluppo di questo piano ammontano a 1,4 milioni, quando ne servirebbero almeno il doppio; infine, ci lascia molto perplessi il considerevole aumento dei costi dell’infrastruttura che dai 380 milioni della stima iniziale sono lievitati a 595, ben oltre il 20% fisiologico dovuto agli aumenti delle materie prime”.